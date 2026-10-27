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Anthropic上市效應 阿莫戴兄妹等7人將躋身超級富豪

編譯陳韻涵／綜合報導
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43歲的阿莫戴是Anthropic的執行長兼聯合創始人。(美聯社)
43歲的阿莫戴是Anthropic的執行長兼聯合創始人。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

Anthropic準備IPO、估值上看2兆元，若順利上市不僅可能創下史上最大IPO，七位創辦人也將因公司價值飆升而躋身超級富豪行列。

紐約時報報導，人工智慧公司Anthropic準備首次公開發行股票(IPO)，估值上看2兆元，有望成為史上最大規模的IPO，而七位創辦人也將躋身富豪之列。

●執行長阿莫戴(Dario Amodei)

43歲的阿莫戴先後任職百度、Google與OpenAI，並在OpenAI擔任研究副總裁，主導開發GPT-2、GPT-3。過去一年，他曾與國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)就AI用於自主致命武器及大規模國內監控爆發衝突，9月發表長文呼籲全球放慢AI發展，數周後與川普總統私下共進晚餐。

●總裁丹妮拉‧阿莫戴(Daniela Amodei)

39歲的丹妮拉是阿莫戴的妹妹，負責業務營運與高階管理團隊。她曾任職Stripe，2018年加入OpenAI後出任安全與政策副總裁。

39歲的總裁丹妮拉‧阿莫戴是Anthropic的總裁，也是執行長的妹妹。(美聯社...
39歲的總裁丹妮拉‧阿莫戴是Anthropic的總裁，也是執行長的妹妹。(美聯社)

●科學長卡普蘭(Jared Kaplan)

42歲的卡普蘭的背景是物理學，曾在約翰霍普金斯大學(JHU)任教，2019年加入OpenAI，協助開發以書面準則訓練模型的「憲法式」AI方法。

●架構師麥坎德利許(Sam McCandlish)

36歲的麥坎德利許聚焦訓練大語言模型，10月起由技術長轉任架構師。他2018年加入OpenAI，參與開發GPT-3與Codex。他在2024年創辦人圓桌討論期間說：「我們沒人想創業，只覺得這是我們的責任。」

●運算長布朗(Tom Brown)

39歲的布朗負責訓練AI模型運算基礎設施，公開倡議擴建資料中心。政府要求公司暫停外國人使用最先進模型Fable 5與Mythos 5後，他協助主導談判，9月與阿莫戴赴白宮出席川普主持的AI安全午餐會。

●公共利益主管克拉克(Jack Clark)

38歲的克拉克曾為科技記者，2016年加入OpenAI負責策略與傳播，接著轉任政策總監，撰寫AI周報「Import AI」。他原為Anthropic政策主管，3月轉任公共利益主管，創立內部智庫「Anthropic研究所」，聚焦AI對社會、經濟與安全的影響。

●可解釋性研究 (interpretability research)主管奧拉(Christopher Olah)

34歲的奧拉在19歲時，便獲得提爾基金會(Thiel Foundation)的10萬元獎學金，曾任職Google並共同創辦機器學習期刊Distill，2018年跳槽OpenAI主導可解釋性研究，負責將人工神經網路逆向解析為人類可理解的演算法。今年5月，奧拉跟隨教宗良十四世(Pope Leo XIV)出席梵蒂岡通諭發表活動，並發表7分鐘演說，敦促世界審視AI發展。

精華 FAQ

  • 紐約時報指出，Anthropic正準備首次公開發行股票，估值上看2兆元，若成真將有機會成為史上最大規模的IPO之一，市場高度關注。

  • 報導點名7位核心人物，包括Dario與Daniela Amodei兄妹、Jared Kaplan、Sam McCandlish、Tom Brown、Jack Clark與Christopher Olah，預料都將因持股價值暴增受惠。

  • 多數成員曾任職OpenAI或Google，專長涵蓋模型訓練、運算基礎設施、安全政策與可解釋性研究，且普遍重視AI安全、監管與對社會影響的討論。

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