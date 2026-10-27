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AI太燒錢 微軟開放6萬員工自願離職、相當全球1/4人力

編譯葉亭均／綜合報導
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微軟表示，將向全球逾四分之一的員工、約6萬人提供自願離職方案。(路透)
微軟表示，將向全球逾四分之一的員工、約6萬人提供自願離職方案。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

微軟因大規模AI投資壓力，向約6萬名員工開放自願離職方案，藉此控管成本並重整人力，也反映科技巨頭正把資源集中到AI基礎設施。

微軟公司26日表示，將向約6萬名員工提供自願離職方案，這相當於全球逾四分之一的員工，藉此削減成本、調整人力結構，並協助支應大規模AI投資的資金需求。

微軟發言人表示，美國、加拿大印度及英國部分職級為副總裁以下(含副總裁)的員工，符合申請資格。

一名知情人士向路透表示，Windows開發商旗下多個部門的員工都有資格申請，包括AI體驗、Copilot、財務、人資、Xbox及Windows+ Devices部門。不過，行銷、商業業務及資安等部門將被排除在外。

微軟人資長柯爾曼(Amy Coleman)26日在給員工的備忘錄中表示：「這項方案為那些可能正在考慮離開公司、尋求人生下一階段發展的合格員工，提供一個新的選擇，讓他們能在獲得支持的情況下，現在就完成轉換。」

微軟發言人表示，參與員工將獲得與一般資遣方案類似的福利。

與其他科技巨頭一樣，微軟正投入數千億元建設AI數據中心及採購晶片，引發投資人關注，質疑相關投資的回報能否抵銷驚人成本。微軟預定28日美股收盤後公布上季財報，並預估2026年全年資本支出將達1750億元。

近年來，微軟已透過多輪裁員，縮減數以萬計的員工。今年7月，微軟曾向符合退休年齡條件的員工提供優退方案，約8750名符合資格的員工中，超過30%接受方案；同月，微軟宣布將削減4800個職位，約占全球員工總數2.1%，同時整頓Xbox遊戲事業，並計畫出售多達五家遊戲工作室，希望在多年大舉投資後提高該部門的投資回報。

微軟發言人表示，相較於先前的自願退休計畫，公司預期這次接受優退方案的員工人數將少得多。

截至6月底，微軟員工總數為22.3萬人。自2022年以來，員工人數大致維持穩定。當時正值微軟開始大舉投資AI及資料中心之際，這些支出也壓縮了公司其他部門的預算與招聘資源。

其他科技公司也試圖縮減員工規模，將資金轉向人工智慧基礎設施。CNBC報導，Google去年在多個部門提供自願離職方案，Meta員工人數則較2022年底的高峰減少逾2萬人。Google與Meta都是數據中心基礎設施領域最大的投資者之一。

微軟發言人表示，公司希望留下那些願意投入精力、解決公司所面臨艱難問題的員工。這番說法呼應其他科技業高層近期的公開立場：員工若想繼續留任，就必須接受更快的工作步調，以及更迅速的變革。

精華 FAQ

  • 微軟表示，此舉主要是為了削減成本、調整人力結構，並協助支應AI數據中心與晶片採購所帶來的龐大資金需求，讓資源更集中投入AI布局。

  • 美國、加拿大、印度及英國部分職級為副總裁以下含副總裁的員工可申請，涵蓋AI體驗、Copilot、財務、人資、Xbox與Windows+ Devices等部門。

  • 微軟近年已多次裁員與優退，今年7月曾有退休方案逾30%接受，之後又削減4800個職位；這次則是延續縮編方向，優先把資源轉向AI投資。

微軟 加拿大 印度

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