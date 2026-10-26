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博通與華爾街敲定630億美元融資案 助Anthropic買晶片擴建AI

編譯葉亭均／即時報導
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博通已與多家銀行敲定一筆630億美元的融資交易，用於協助為AI模型開發商Anth...
博通已與多家銀行敲定一筆630億美元的融資交易，用於協助為AI模型開發商Anthropic購買晶片。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

博通聯合華爾街金融機構敲定630億美元融資，透過SPV為Anthropic採購晶片並出租使用，進一步推升AI基礎建設相關舉債規模。

晶片大廠博通（Broadcom）已與美銀、黑石集團（Blackstone）、花旗與摩根史坦利敲定一筆630億美元的融資交易，用於為AI模型開發商Anthropic購買晶片提供資金。

根據周一發表的聯合聲明，這筆交易將透過一家新設立的特殊目的公司（SPV）進行，上述金融機構將提供融資，用於購買博通晶片並出租給Anthropic。博通則將透過所謂的「剩餘價值擔保」（residual value support，或殘值擔保），為部分融資提供風險保障。

彭博本月稍早曾報導，博通與華爾街金融機構組成的融資聯盟，已開始籌措約600億美元的新資金，用於支持 Anthropic及其他企業的AI晶片採購，其中包括美銀、花旗與大摩等銀行。

這筆歷時數周逐步成形的融資案，一直受到華爾街與矽谷業界人士密切關注。由於反對資料中心的聲浪日益升高，加上外界對未來需求感到憂慮，市場希望藉此確認，投資者是否仍有意願支持AI基礎建設的擴張。

博通正尋求擴大晶片及其他資料中心設備的銷售，並且挑戰Nvidia（輝達，又名英偉達）；另一方面，Anthropic等AI公司對算力的需求也持續攀升。

這筆交易進一步擴大了AI基礎建設領域的舉債規模。迄今，業界為興建相關基礎設施已籌集數千億美元債務。儘管其中大部分資金用於建置資料中心，但專門為晶片與伺服器採購提供融資的交易也愈來愈多。

今年8月，輝達也宣布與六家金融業巨頭建立合作關係，其中包括黑石集團，目標是為AI基礎設施與GPU採購籌集超過5000億美元的第三方資金。

精華 FAQ

  • 這筆融資主要用於替Anthropic購買博通晶片，並透過新設立的特殊目的公司承接資金與租賃安排，讓AI模型開發所需算力能更快到位。

  • 參與機構包括美銀、黑石集團、花旗與摩根史坦利等，這些金融機構共同提供資金，協助建立可供Anthropic使用的晶片融資與租賃架構。

  • 這筆交易顯示資本市場仍願意支持AI基礎建設擴張，也反映晶片與資料中心融資需求持續上升，並使博通更有機會挑戰輝達在AI硬體市場的地位。

博通 華爾街 Anthropic

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