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Anthropic上市申請文件曝光：半年虧810億美元 近半營收靠3大對手

編譯劉忠勇／即時報導
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Anthropic上市申請文件顯示，營收快速成長，虧損和算力支出承諾也大增，可能...
Anthropic上市申請文件顯示，營收快速成長，虧損和算力支出承諾也大增，可能須提前籌資。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

Anthropic申請上市前披露營收暴增，但虧損、算力承諾與通路依賴同時擴大，顯示AI成長雖快，卻也面臨高成本與籌資壓力。

Anthropic上市申請文件顯示，營收快速成長，虧損和算力支出承諾也大增，可能須提前籌資。這家Claude開發商近半營收來自Google、亞馬遜和微軟的雲端通路，三家公司既是金主和供應商，也是競爭對手。

彭博報導，Anthropic周一公開提交上市申請，預料募資規模將創歷來新高。該公司最近一輪估值達9650億美元，市場初步預期上市後可能逼近2兆美元。這場上市案將檢驗投資人對AI熱潮的信心，也可能左右其他AI新創公司的上市前景。

營收暴增 虧損和支出承諾更驚人

Anthropic今年上半年營收達163億美元，為去年同期的逾14倍；第2季營收116億美元，營業利益9.74億美元。不過，去年全年淨損近420億美元，今年上半年淨損更接近810億美元。

該公司自去年底以來，已承諾投入4170億美元購買算力和基礎設施容量，合約期間從一年到20年。執行長阿莫戴伊曾說，需求難以預測，若成長時間估錯一年，或年增幅只有五倍而非十倍，「就會破產」。

近半營收靠科技巨人 通路費用也大增

Google、亞馬遜和微軟客戶，可透過既有雲端帳戶購買Claude服務，由雲端業者收款、扣除費用後，再將餘款交給Anthropic。這類營收占比從2023年的11%，升至今年上半年的48%。

通路帶動成長，也增加成本。Anthropic上半年銷售、行銷和合作支出，從去年同期1.2億美元增至32億美元，主要因支付通路夥伴的費用增加27億美元。

三家公司也供應Anthropic所需算力，並開發自家AI模型。Anthropic提醒，這些業者掌握其定價和商業條件，可能優先推廣自家產品，雙方關係也已受到反壟斷審查。

籌資還沒結束 信用評等牽動成本

截至6月底，Anthropic向亞馬遜借款62億美元，這筆債務可轉為股權，另可選擇向亞馬遜、博通和Google取得合計770億美元的同類融資。尚未開始、主要涉及算力和基礎設施容量的租約，也從去年底約500億美元增至3210億美元。

Anthropic另於9月取得銀行團提供的5年期150億美元循環信用額度。若獲三大信評機構至少兩家給予投資級評等，相關保證和擔保即可解除，利率也隨評等調整。目前三家機構尚未公布評等。

投資級評等有助吸引保險公司、退休基金等資金，降低舉債成本。但投資人仍須判斷，營收成長能否支撐長期支出；政府管制和AI安全等風險，也為前景增添變數。

精華 FAQ

  • Anthropic上半年營收達163億美元，較去年同期成長逾14倍，第2季營收116億美元且營業利益9.74億美元；但同期淨損接近810億美元，顯示成長與虧損同步放大。

  • 這3家公司同時是Anthropic的雲端通路、金主與供應商，客戶可透過它們購買Claude服務，相關營收今年上半年占48%，但也讓Anthropic更依賴競爭對手。

  • 公司已承諾4170億美元算力與基礎設施支出，還有來自亞馬遜等合計770億美元融資空間，以及150億美元循環信貸；若拿不到投資級評等，借貸成本與擔保條件都可能不利。

Anthropic Google 微軟

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