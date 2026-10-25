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期中選舉倒數 聯準會下周利率料將按兵不動

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期中選舉倒數 聯準會下周利率料將按兵不動

中央社／華盛頓24日綜合外電報導
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Fed下周開會時似乎仍將維持利率不變。（路透）
Fed下周開會時似乎仍將維持利率不變。（路透）

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文章摘要整理：

儘管通膨壓力未解且市場預期今年底前仍可能升息一次，聯準會下周會議多半按兵不動；在期中選舉前夕，物價問題也成為政治焦點。

分析人士表示，儘管通膨居高不下，且市場已反映今年底前至少會升息一次的預期，美國聯邦準備理事會（Fed）下周開會時似乎仍將維持利率不變。

法新社報導，聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）將召開為期兩天的會議，並於28日下午2時公布決策。

聯準會已逾5年未達2%的長期通膨目標。聯邦公開市場委員會在9月上次會議中投票決議，3年來首度調升聯邦資金利率，將目標區間上調至3.75%至4%。

聯準會這場會議距離11月3日美國期中選舉僅剩幾天。民主黨尋求從美國總統川普所屬的共和黨手中，奪回國會參眾兩院的控制權。

川普過去經常斥責並批評前聯準會主席鮑爾（Jerome Powell），認為利率過高，但迄今尚未因利率問題，對他任命接替鮑爾的華許（Kevin Warsh）提出批評。

聯準會偏好的通膨指標個人消費支出（PCE）物價指數，曾於2022年達到疫情期間7.2%的高峰，隨後在一連串升息措施下逐步降溫，於2024年底前降至約2.2%。

川普的經濟政策，包括以關稅打亂全球貿易秩序，以及對伊朗開戰，再度推升通膨，使通膨率在5月升至3年來新高的3.9%。

自美國與以色列2月底對伊朗發動攻擊以來，全球能源價格一路飆升。德黑蘭當局採取報復行動，大幅限制經由波斯灣運輸的石油與天然氣供應。

能源價格上漲的影響已開始擴及其他商品與服務，進一步推升美國通膨。在期中選舉投票前夕，物價問題成為選民關注的核心焦點。

精華 FAQ

  • 分析人士普遍認為，聯準會下周開會時將維持利率不變，暫不調整聯邦資金利率。雖然市場已反映今年底前至少還有一次升息預期，但本次會議仍傾向觀望。

  • 因為聯準會偏好的PCE物價指數在降溫後又受政策與能源價格影響回升，5月升至3年來新高3.9%。通膨重新走高，使外界更加注意央行是否會再度收緊政策。

  • 聯準會會議距離11月3日期中選舉僅剩幾天，物價又是選民最在意的議題之一。民主黨希望翻轉國會控制權，而能源與通膨上升也讓經濟表現成為選戰焦點。

聯準會 利率 期中選舉

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