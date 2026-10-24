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AI股救星或掃把星？ Anthropic IPO下周是關鍵 萬一延遲後果慘重

編譯湯淑君／綜合外電
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人工智慧（AI）概念股最近慘遭賣壓，開發Claude的新創公司Anthropic...
人工智慧（AI）概念股最近慘遭賣壓，開發Claude的新創公司Anthropic首次發行股票（IPO）或許能讓AI股振衰起敝，但若推遲IPO也可能是壓倒AI股的最後一根稻草。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

Anthropic籌備IPO並瞄準2兆美元估值，可能成為AI股反彈的救星，也可能因延遲或估值失色而加劇市場對AI題材與循環融資的疑慮。

油價上漲、利率走高、地緣政治焦慮揮之不去，種種顧慮助長股市避險氣氛，人工智慧（AI）概念股最近就慘遭賣壓打擊。分析師認為，開發Claude的新創公司Anthropic或許是讓AI股振衰起敝的救星，也可能是壓倒AI股的最後一根稻草。

Anthropic是AI投資熱潮的一大支柱。這個Claude聊天機器人開發商正籌備首次公開發行股票（IPO），尋求2兆美元的市值，那將超越SpaceX締造的1.77兆美元IPO紀錄，讓AI股熱度再掀高潮。

路透報導，Anthroic計劃在11月中旬完成IPO。有「IPO先生」之稱的佛羅里達大學教授李特接受MarketWatch訪問時指出，這意味時間緊迫，因為按規定必須在上市路演前15天呈交公開說明書（S-1文件）。若想在感恩節（11月26日）前上市，比方說日期最晚訂在11月24日，就必須在下周結束前提交文件。

但基於諸多顧慮，Anthropic有可能決定延後IPO。近來市場氣氛對AI公司不友善，可能讓公司管理層打退堂鼓。通膨和高油價顧慮揮之不去，也值得顧慮，Rathional Equity Armor基金經理人提蓋指出，「成長減緩和通膨頑強的組合」往往對股市構成下趺壓力，這種壓力日積月累，就可能促使Anthropic決定暫時觀望，等待日後更好的上市時機。

Anthropic IPO對股市有何影響？

若Anthropic如期進行IPO而且大為轟動，將使近來欲振乏力的IPO股士氣大振。

在AI產業前景備受質疑之際，Cerity Partners首席市場策略師雷本薩說，美國股市此刻亟需Anthropic IPO一炮而紅的激勵，證明AI題材有持久力。光是Anthropic能如期進行，就可讓市場少了一項令人憂心的顧慮。

話說回來，若是Anthropic延後IPO，可能使AI股賣壓變本加厲。

分析師指出，Anthropic上市，將是科技業景氣「煤礦坑裡的金絲雀」。從路透上月揭露的該公司2025年財務數據可窺知，除了營收成長數據不如預期之外，Anthropic還牽扯出系統性風險。

科技巨人如亞馬遜和Google在Anthropic持有的股權比重皆高，在這兩大科技巨頭的資產負債表上的價值不菲；如果Anthropic延遲上市，或者IPO價大打折扣，可能引爆「按市值計價」（mark-to-market）狂潮，而這股資產價值減記風一吹起，也將拖垮OpenAI的隱含估值，進而連累OpenAI的大金主，包括輝達（Nvidia）在內。這扇IPO機會窗口一關閉，恐再掀市場對AI產業「循環融資」的疑慮。

精華 FAQ

  • 因為Anthropic是AI投資熱潮的重要支柱，若IPO如期且成功，能證明AI題材仍受資金追捧；反之若延後或失色，可能放大市場對AI成長性的質疑。

  • 延後可能使AI概念股賣壓加重，還可能引發亞馬遜與Google持股的按市值計價壓力，進一步拖累OpenAI隱含估值與輝達等相關投資布局。

  • 因為若想在感恩節前上市，依規定必須在路演前15天提交S-1文件，所以若要在11月24日前完成上市，下周結束前就得先送件，時間相當緊迫。

Anthropic 概念股 SpaceX

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