轉隊就置產 NBA巨星詹皇房產版圖曝光 喜歡打掉重建

詹皇除了球場表現亮眼，房地產組合也很有看頭。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 詹姆斯因轉隊與職涯發展，在多座效力城市周邊持續置產，從阿克倫到比佛利山莊累積龐大房產版圖，並以拆除重建方式打造豪宅。

詹姆斯 （LeBron James）是籃球場上的傳奇。他先後效力克里夫蘭騎士、邁阿密熱火、洛杉磯湖人，四奪NBA 總冠軍，如今則效力費城 76人。隨著職業生涯發展，詹姆斯的房地產資產也持續擴張。他在效力過的多數城市附近置產，逐步累積價值數千萬美元的房地產帝國。

富比世估計，詹姆斯的淨資產達14億美元。多年來，他與Nike、Beats by Dre、百事公司（PepsiCo）及Fanatics等品牌簽訂金額可觀的代言合約，並參與多項商業投資。

據報，詹姆斯目前住在紐約市一棟豪華大樓，並搭乘直升機往返費城參加76人隊的比賽，以及前往位於紐澤西州肯登市（Camden）的球隊訓練設施。這些飛行費用由他與Fanatics的合作關係支應，但這種通勤方式也引發部分球迷批評。

從俄亥俄州阿克倫市的客製化豪宅，到比佛利山莊占地1.3萬平方英尺的豪宅，Business Insider盤點詹姆斯多年來購置的部分房地產。

詹姆斯首度置產：俄亥俄州阿克倫市逾210萬美元豪宅

詹姆斯在俄亥俄州阿克倫市出生長大，這座城市至今仍是他人生中相當重要的一部分。

2003年，年僅18歲的詹姆斯獲克里夫蘭騎士選中後，以逾210萬美元買下阿克倫市郊巴斯鎮一處占地近7英畝的房地產。

他拆除原有住宅，在原址興建一棟占地3萬平方英尺的豪宅。據Robb Report報導，這棟豪宅擁有六間臥室、14間浴室，並設有錄音室、設備齊全的理髮店、家庭電影院、運動酒吧，以及兩條球道的保齡球館。

儘管如今詹姆斯大部分時間都不在俄亥俄州，但他仍與阿克倫保持密切聯繫。

2018年，他透過詹姆斯家族基金會，與阿克倫公立學校系統合作創辦I PROMISE學校。這所公立中小學專門協助處境弱勢的學童，提供免費餐點與交通接送服務，符合資格的學生還能免費就讀阿克倫大學。

詹姆斯以900萬美元買下椰林區豪宅 搶先進駐邁阿密熱門富豪社區

2010年，效力騎士隊七年後，詹姆斯在ESPN長達一小時的現場特別節目中，宣布將加盟邁阿密熱火。這項決定成為NBA史上最具爭議的事件之一。

儘管許多克里夫蘭球迷認為詹姆斯背叛了球隊，邁阿密卻張開雙臂歡迎他。同年，他以900萬美元在椰林區（Coconut Grove）買下一棟占地13,930平方英尺、擁有六間臥室的豪宅。

詹姆斯在熱火效力四年，與另外兩名超級球星韋德及波許攜手為球隊贏得兩座總冠軍。之後，他以1,700萬美元開價出售邁阿密豪宅。據Realtor.com報導，在他返回俄亥俄州後，這棟豪宅最終以1,340萬美元售出。

Realtor.com的房地產交易紀錄顯示，這棟豪宅最近一次交易是在2023年，成交價達1,850萬美元。房價攀升並不令人意外。多年來，椰林區已成為邁阿密最熱門、最富裕的社區之一，吸引不少知名人士入住，包括投資集團（Citadel）執行長葛里芬（Ken Griffin），以及Google共同創辦人暨前執行長佩吉（Larry Page）。

詹姆斯鍾愛洛杉磯布倫特伍德社區 一口氣買下兩棟豪宅

2014年，詹姆斯重返家鄉，重新效力克里夫蘭騎士。

然而，隔年他以2,100萬美元在洛杉磯布倫特伍德（Brentwood）社區買下一棟擁有六間臥室的豪宅，引發外界猜測他最終可能轉投湖人。這棟占地9,440平方英尺的殖民風格豪宅，擁有八間浴室，並設有籃球場、居家健身房及無邊際泳池等設施。據Robb Report報導，詹姆斯最終在2021年以1,960萬美元出售這棟豪宅。

2017年，詹姆斯又以2,300萬美元在布倫特伍德購入第二處房地產。這棟新建豪宅擁有八間臥室，鋪設大理石地板，天花板高達14英尺，並設有可俯瞰洛杉磯景色的屋頂露台。

外界對詹姆斯加盟湖人的猜測，最終在2018年成真，當時他與湖人簽下一紙四年、總值1億5,330萬美元的合約。

詹姆斯斥資3,675萬美元買下比佛利山莊豪宅 拆除後興建全新莊園

2020年，詹姆斯以3,675萬美元買下比佛利山莊一棟占地1.3萬平方英尺的豪宅，創下他迄今金額最高的房地產交易紀錄。

據Realtor.com報導，這棟坐落於2.5英畝土地上的豪宅建於1930年代，肥皂劇《不安分的青春》（The Young and the Restless）與《勇士與美人》（The Bold and the Beautiful）的共同創作者貝爾（Lee Phillip Bell），曾是該物件的前屋主。

2023年，詹姆斯拆除原有豪宅，開始從零興建全新莊園。據Robb Report報導，開發計畫包括兩棟住宅，其中一棟是占地約1.6萬平方英尺的兩層樓主屋，設有面積7,700平方英尺的地下車庫、游泳池、水療設施與戶外廚房；另一棟則是面積6,550平方英尺的單層賓客住所，地下室設有電影院及冷熱水浸泡池。

目前詹姆斯在籃球賽季期間住在紐約，妻子莎凡娜與女兒則繼續住在比佛利山莊的這處房地產，當地的建築工程仍在進行。

今年10月，詹姆斯夫婦向《Vogue》雜誌展示這處房地產的內部樣貌。其中，他們最珍視的設施之一，是OxyHealth的Vitaeris 320型號高壓氧艙。根據健康網站Regenerated的資料，這款設備售價介於1.8萬至2.3萬美元。