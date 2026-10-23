風險意識升高…市場瀰漫避險情緒 費半下跌近7%、美債強勁回升
Meta擴大AI資本支出引發市場對舉債熱潮可持續性的疑慮，科技股重挫並帶動資金轉向美債避險，歐洲部分公債則續承賣壓。
AI摘要
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Meta擴大AI資本支出引發市場對舉債熱潮可持續性的疑慮，科技股重挫並帶動資金轉向美債避險，歐洲部分公債則續承賣壓。
美國金融市場出現科技股大跌，公債大漲的走勢。由於Meta平台在財報會議上提出重磅級的資本支出計畫，令投資人擔憂靠舉債支撐的人工智慧（AI）基礎建設熱潮能否持久，Meta股價因而重挫7%，拖累那斯達克指數大跌2.9%；資金轉入公債避險，美國10年期公債殖利率大幅下14個基點，降到4.95%。
SpaceX股價大跌9.1%，將本周稍早時的漲幅幾乎吐光，特斯拉股價也下跌3.1%。晶片股也湧現賣壓，費城半導體指數下跌近7%。
美國公債則強勁回升，10年期殖利率跌破5%，是2024年來表現最佳的一天。分析師指出，由於油價仍持續上漲，因此公債上漲並非是對基本面數據做出反應，而是與AI股可能出現裂痕有關，顯示交易商的風險意識升高。
但法國公債仍承受賣壓，10年期殖利率再升7個基點，超過5%，是2022年來首見。法債殖利率已比德債高出1.7個百分點，是2011年歐債危機以來的最大差距。義大利公債與德債的殖利率差距也擴大到1.2百分點，比利時為1.1百分點。
主因是Meta在財報會議上提出重磅資本支出計畫，讓投資人擔心AI基礎建設熱潮是否能靠舉債持續，因而轉向公債等相對安全資產。 Meta股價重挫7%，那斯達克指數下跌2.9%，SpaceX跌9.1%，特斯拉跌3.1%，費城半導體指數更大跌近7%，顯示科技與晶片股賣壓沉重。 美國10年期公債殖利率大跌14個基點至4.95%，反映避險買盤湧入；但法國公債仍遭賣壓，10年期殖利率升破5%，與德債利差也擴大。
精華 FAQ
主因是Meta在財報會議上提出重磅資本支出計畫，讓投資人擔心AI基礎建設熱潮是否能靠舉債持續，因而轉向公債等相對安全資產。
Meta股價重挫7%，那斯達克指數下跌2.9%，SpaceX跌9.1%，特斯拉跌3.1%，費城半導體指數更大跌近7%，顯示科技與晶片股賣壓沉重。
美國10年期公債殖利率大跌14個基點至4.95%，反映避險買盤湧入；但法國公債仍遭賣壓，10年期殖利率升破5%，與德債利差也擴大。
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