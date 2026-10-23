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巴士上巧遇馬雲聊AI 黑石CEO蘇世民：當年完全不懂 如今大舉押注

編譯劉忠勇／即時報導
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黑石創辦人蘇世民已成為美國最大的資料中心房東。(路透)
黑石創辦人蘇世民已成為美國最大的資料中心房東。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

黑石CEO蘇世民表示，當年在巴士上聽馬雲談AI毫無概念，如今黑石已全面布局相關投資與應用，但也面臨資料中心反彈與市場對AI熱潮降溫的疑慮。

黑石（Blackstone）執行長蘇世民（Steve Schwarzman）表示，該公司大舉押注AI，起點是十多年前一次偶遇。他2015年在中國搭乘巴士正好坐在阿里巴巴創辦人馬雲旁邊，一場對話最終改變了黑石的投資方向。

蘇世民接受彭博電視節目專訪時說，馬雲當時主動和他聊起AI，「我真的完全不知道他在說什麼」。蘇世民說：「他解釋，這將是影響最深遠的科技變革，會改變世界。」

這次巧遇最終重塑了管理1.3兆美元資產的另類投資業者黑石，如今旗下各事業都投入AI。黑石掌握規模達2000億美元的資料中心事業，正和Google合建雲端事業，持有OpenAI等AI開發業者股權，也以博通（Broadcom）和輝達（NVIDIA）晶片為擔保提供貸款。此外，黑石還投入發電廠和資料中心冷卻設備。

黑石也將AI導入旗下控制的數百家實體企業，主要透過企業顧問公司Ode with Anthropic推動。這家公司由黑石和Anthropic、私募股權業者Hellman & Friedman，以及其他投資人共同成立。AI也逐漸改變黑石自身的運作，如今已有模型參與評估投資提案。

黑石身為美國最大的資料中心出租業者，隨著社會愈來愈擔心AI造成失業，以及失控AI的危險，也被捲入敏感的政治議題。各界對大型、高耗電資料中心的反彈日益加劇，已使黑石部分計畫受挫。

另一方面，近日市場走勢顯示，部分大型投資人擔心，資本支出熱潮可能由盛轉衰。機構投資人也憂慮，無論上市或未上市投資，愈來愈多資金都集中在同一個主導市場的題材。隨著黑石和阿波羅全球管理、布魯克菲爾德資產管理、KKR等同業加碼AI，這項挑戰也更加嚴峻。

蘇世民以過去的科技發展為例，說明新技術有時須花多年才能獲利，但最終能帶來豐厚報酬，尤其是及早投入的投資人。

蘇世民說：「1882年，愛迪生發明電燈泡，要讓它派上用場，基本上就得先建電網。」他說，這個過程花了約40年。

他說：「當時沒有人知道收音機，也沒有人知道電視；興建電網時，沒有人想過這些。我們現在才剛起步。」

距離美國期中選舉僅剩幾周，長年支持共和黨的蘇世民，也談到當前激烈對立的政治環境。

他說：「我想，如今無論身在哪個政黨都不容易，因為這個國家過去有很大一群中間派，我也是其中一員。如今大家卻都聽不進對方的話，我認為這非常令人遺憾，也讓國家面臨挑戰。我們需要回到平衡的中間立場。」

精華 FAQ

  • 他回憶2015年在中國搭巴士時，剛好坐在馬雲旁邊，對方主動談起AI並強調其將深刻改變世界。蘇世民當時完全不懂，但這次對話成了黑石後來轉向AI的重要起點。

  • 黑石已把資源投入資料中心、雲端合作、AI公司持股與相關融資，也將AI導入旗下企業營運，並讓模型參與投資提案評估，顯示其從基礎設施到應用層全面押注AI。

  • 報導指出，AI帶動的大型高耗電資料中心引發社會反彈，讓部分計畫受阻；同時市場也擔心資本支出熱潮可能反轉，且資金過度集中於同一題材，增加投資風險。

馬雲 AI 阿里巴巴

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