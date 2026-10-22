我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

創新疫苗問世 致命黑色素瘤死亡率降低42%

去年4月申請入籍至今無下文 台裔移民告川普政府

美國10年期公債殖利率為何跌破5%？ 跌幅2年多最大

編譯簡國帆／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國10年期公債殖利率22日跌破5%，且跌幅是兩年多來最大，並帶動亞洲公債殖利率...
美國10年期公債殖利率22日跌破5%，且跌幅是兩年多來最大，並帶動亞洲公債殖利率23日盤中下滑。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

美國10年期公債殖利率大跌並跌破5%，主因是中東風險、油價飆升、AI投資疑慮與法國債務問題同時升溫，帶動避險買盤回流。

美國10年期公債殖利率22日跌破5%，且跌幅是兩年多來最大，並帶動亞洲公債殖利率23日盤中下滑，扭轉了全球公債價格近來的頹勢，投資人與分析師認為，原因是中東風險升溫、國際油價上漲、對人工智慧（AI）投資報酬的疑慮加劇及法國債務憂慮等風險同時匯聚，強化了避險買盤。

基準的美國10年期公債殖利率大跌15.8個基點至4.972%，為9月23日以來首度跌破5%，單日跌幅也是2024年8月以來最大。對聯準會（Fed）決策較敏感的2年期公債殖利率，也跌13.9個基點至4.667%，較長期的30年期公債殖利率下挫12.2個基點，收5.287%。

美債價格回升也帶動亞洲公債行情23日盤中走揚，日本10年期公債殖利率一度跌9個基點至2.790%，澳洲10年期公債殖利率滑落10個基點，報5.15%。

華爾街其他人士也尋求解釋為何美債價格在近來重挫後，會突然急轉走高，歸因於避險買盤使然，因為好幾個風險突然同時匯聚，讓準備布局Fed加碼升息與長期美債殖利率上漲的投資人措手不及。

多重風險匯聚 觸發避險買盤

美債殖利率重挫，正逢科技股大跌、布蘭特原油期貨衝破每桶113美元。PGIM信用公司全球債券主管提普（Robert Tipp）說，市場遭遇好幾個壓力因素，包括中東緊張升溫、法國問題加速惡化、以及AI憂慮加劇。

Catalyst基金固定收益資深投資組合經理人霍真泰勒（Larry Holzenthaler）認為，這是美國公債近來首度擁有避風港地位，投資人遭遇的風險包括科技股疲弱、中東風險升高與油價上漲，這時美債看來像短期能躲藏的安全之處。

ClientFirst策略公司總裁高柏格（Mitch Goldberg）說，「人們突然被AI相關企業發行的債券金額嚇到，看到利率走高，希望持有能安穩到期的資產」。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳22日表示，雖然新雲端服務的需求「爆表」，但資金稀缺。

AI發債潮趨緩 緩解美債壓力

此外，美債先前的賣壓也吸引了一些低接買盤，而且若科技股賣壓加劇、高漲的燃料價格衝擊經濟與消費者荷包，Fed的升息展望也充滿變數。提普說，當前市場情勢反映，投資人懷疑Fed未來幾季的升息幅度是否能如預期般那麼大。

美債大漲的另一個原因，也可能是技術因素，因為AI發債潮近來已趨緩，緩解了美債面臨的資金排擠壓力。

精華 FAQ

  • 主要因多重風險同時匯聚，像是中東緊張升高、國際油價走強、科技股與AI投資疑慮加劇，以及法國債務問題惡化，促使資金轉向美債避險。

  • 10年期殖利率單日大跌15.8個基點至4.972%，為2024年8月以來最大跌幅；2年期與30年期也同步下滑，並帶動亞洲公債殖利率盤中走低。

  • AI相關企業發債壓力一度推升長債殖利率，但近期發債潮趨緩，資金排擠壓力減輕；同時市場開始懷疑Fed未來幾季升息幅度可能不如先前預期。

殖利率 聯準會

上一則

馬斯克積極布局通訊 SpaceX洽租8萬基地台、傳10億元入股Skydance

延伸閱讀

通膨震撼連番來襲為何美債逢利空不跌？分析師：殖利率觸頂了

通膨震撼連番來襲為何美債逢利空不跌？分析師：殖利率觸頂了
避險資金湧入 美債殖利率降 投資機構大買原因曝光

避險資金湧入 美債殖利率降 投資機構大買原因曝光
美兩大通膨數據急升 為何公債殖利率不升反降？

美兩大通膨數據急升 為何公債殖利率不升反降？
美債價格彈高、大戶爆買 Q3吸金額創歷史新高 基金經理人這樣看

美債價格彈高、大戶爆買 Q3吸金額創歷史新高 基金經理人這樣看

熱門新聞

美銀（BofA）「牛熊指標」終於脫離「賣出」區域，是今年5月來首見，但美銀策略師哈奈特提醒投資人，進場逢低承接時候未到。（美聯社）

美股牛熊指標「賣出」訊號消失可進場了？ 美銀：買進時候未到

2026-10-17 07:10
美國封鎖讓伊朗無法再補充亞洲海域的浮動油庫；原本靠這些庫存持續轉運中國的影子船隊因此失去貨源，示意圖。（路透）

伊朗海上油庫耗盡 影子船隊無油可再運往中國

2026-10-22 07:10
公債殖利率升高，也為長期資產配置者創造更多選項。以美國公債殖利率與股利率差距做比較，現在10年期公債殖利率超過5%，而股市平均收益率（EPS／股價）僅3.9%，股利率更僅1.1%，為2000年來低點。（路透）

美兩大通膨數據急升 為何公債殖利率不升反降？

2026-10-15 15:42
輝達執行長黃仁勳大讚英國在AI時代下擁有許多優勢，但卻因過度思考敗因而無法成功，呼籲當地人找回創業精神。（路透）

大國為何難成功？ 英國處於驚人有利位置 但黃仁勳一語點破劣勢

2026-10-16 07:20
美國9月消費者物價指數（CPI）年增3.7%，同月薪資平均漲幅3%跟不上通膨。（路透）

川普為何和拜登一樣也栽在通膨？因為未記取4個教訓

2026-10-17 12:25
美國費城半導體指數連跌七日，但分析師指出，那斯達克100指數15日走勢盤中大逆轉，或許是令人鼓舞的短多訊號。路透

費半指數連七跌 技術分析師：短多訊號閃現 有望漲到年底

2026-10-16 09:21

超人氣

更多 >
中國留學生登機遭ICE抓 關押三周簽自願離境書 只因...

中國留學生登機遭ICE抓 關押三周簽自願離境書 只因...
父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？

父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？
烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線

烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線
嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」

嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」
舊金山年收入32.5萬元家庭 也符合政府補助資格

舊金山年收入32.5萬元家庭 也符合政府補助資格