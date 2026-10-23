Meta自由現金流轉負 新股計畫引發籌資憂慮 市場緊張
Meta財報與展望優於預期，卻因自由現金流轉負、擬發行新股籌資與調高資本支出引發市場對AI投資壓力及信用風險疑慮。
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Meta財報與展望優於預期，卻因自由現金流轉負、擬發行新股籌資與調高資本支出引發市場對AI投資壓力及信用風險疑慮。
Meta美股21日盤後公布上季財報與展望均優於市場預期，並調高今年資本支出下限，從原訂1300億美元上調至1350億美元，調幅逾3.8%。
不過，Meta也宣布計畫推出新一類無投票權的股票，協助支應AI擴張計畫成本，引發籌資憂慮，且自由現金流轉負21.2億美元，導致美股22日股價重挫近7%。CNBC報導，Meta的5年期信用違約交換（CDS）利差22日升至歷史新高，顯示隨著公司持續擴大AI支出，投資人對其信用風險的疑慮升溫。
Meta表示，將於2027年1月發行新一類無投票權的C類普通股，透過配股方式配發給現有股東。股東每持有1股原有股票，就會獲得1股新股，實質為股票一拆二，也不會影響執行長祖克柏的投票控制權。這類新股也將成為Meta籌募資金、支付員工薪酬，以及進行潛在併購的工具。
Meta公布第3季營收年增26%、達646億美元，每股純益3.83美元，都高於市場預估，自由現金流是負21.2億美元，為上市來首度轉負，惟實際減少程度仍小於分析師原估的負94億美元。
展望本季營運，Meta預估，單季營收可達730億美元至760億美元，比彭博訪調的分析師平均預估736億美元出色。
看好AI算力需求強勁，Meta宣布調高2026年資本支出下限，由1300億美元增至1350億美元，上限維持1450億美元不變。
Meta持續擴張算力，法人看好仍將積極進行AI基建，擴大採購伺服器，有利鴻海、廣達、緯創、緯穎等協力廠後續接單動能不墜。
法人分析，Meta加大力道採購輝達、超微等AI平台大廠為主的AI伺服器之餘，也積極開發自研ASIC伺服器，強化未來AI推論需求。
雖然營收與每股純益都高於預估，且下季展望也優於市場預期，但自由現金流首度轉負、資本支出再提高，加上新股籌資計畫，讓投資人擔心AI擴張成本過大。 Meta將在2027年1月發行無投票權的C類普通股，並以配股方式發給現有股東，等於股票一拆二，但不會改變祖克柏的投票控制權，主要用於籌資與其他用途。 Meta把2026年資本支出下限從1300億美元提高到1350億美元，顯示仍將積極擴建AI算力與採購伺服器，法人因此看好台系伺服器供應鏈後續接單動能。
精華 FAQ
雖然營收與每股純益都高於預估，且下季展望也優於市場預期，但自由現金流首度轉負、資本支出再提高，加上新股籌資計畫，讓投資人擔心AI擴張成本過大。
Meta將在2027年1月發行無投票權的C類普通股，並以配股方式發給現有股東，等於股票一拆二，但不會改變祖克柏的投票控制權，主要用於籌資與其他用途。
Meta把2026年資本支出下限從1300億美元提高到1350億美元，顯示仍將積極擴建AI算力與採購伺服器，法人因此看好台系伺服器供應鏈後續接單動能。
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