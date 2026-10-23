Google擴大布局AI伺服器 整合Nvidia網通架構、自家散熱技術

Google宣布，旗下Google Cloud將大力部署輝達Vera Rubin AI伺服器。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： Google Cloud將全面部署輝達Vera Rubin AI伺服器，結合自家網通與液冷技術，並帶動台積電與多家台廠供應鏈受惠。

Google 美國時間21日宣布，旗下Google Cloud將大力部署Nvidia輝達 （另稱英偉達）Vera Rubin AI伺服器，最高擴充至96萬顆Rubin GPU，並整合輝達乙太網路平台ConnectX-9 SuperNIC以及Google Cloud的Virgo網通架構、第四代先進液冷散熱技術，11月進入全面建置階段。

Google Cloud預計將以Vera Rubin NVL 72系統級規格導入，最高擴充至96萬顆Rubin GPU，Google Cloud將成為業界第一個以裸機方式導入輝達AI伺服器的客戶。

Google Cloud採用輝達乙太網路平台ConnectX-9 SuperNIC、整合Google Cloud的Virgo網通架構，藉此強化AI算力效率。

業界指出，Google Virgo架構是為AI資料中心專屬打造的網路介面，以強化光通訊規格加大頻寬，降低資料延遲，打造一條資料傳輸高速公路。

業界分析，Vera Rubin採用台積電CoWoS-L先進封裝製程打造，以Google Cloud訂單需求來計算，Google Cloud幾乎已經包下台積電未來一至二年的Rubin產能，規模相當龐大。

外電報導，Google執行長皮查（Sundar Pichai）受訪時指出，他已將部分公司內的資訊整合及蒐集工作交給AI。過去每天都要耗時一小時了解公司過去一天發生事情，但現在透過AI就可以協助彙整資訊。

皮查提到，透過AI可以掌握Google在模型研發進度，以及算力資源的使用情形，同時還能要求AI提供數據與分析，藉此提供工作效率。

他說，AI能在雲端每天24小時不間斷工作，持續完成任務，可以讓他騰出時間執行新任務，這就是AI最大優勢。

法人看好，Google Cloud大舉部署Vera Rubin AI伺服器，將引爆新一波商機，台積電、廣達、緯穎等相關台廠沾光。其中，鴻海、廣達等代工大廠在Google的AI伺服器供應鏈當中，主要負責供應輝達Vera Rubin伺服器，隨著Google TPU伺服器需求增加，鴻海將有望藉此搶下更多Google訂單，營運成長力道更加強勁。