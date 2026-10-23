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AI商機擴散 德儀、IBM上季財報亮眼

編譯劉忠勇／綜合報導
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德儀是全球最大基礎晶片製造商，堪稱半導體業景氣風向球。（路透）
德儀是全球最大基礎晶片製造商，堪稱半導體業景氣風向球。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

德儀、IBM與SAP財報齊優於預期，顯示AI商機已從晶片擴散到電源管理、企業IT與雲端軟體，並持續推升三家公司後續展望。

德州儀器、IBM與思愛普（SAP）三家科技大廠相繼交出優於預期的最新財報，為近期動盪的科技股市場帶來正面訊號。從資料中心電源管理晶片，到企業IT基礎設施與雲端軟體，AI商機正逐步擴散至更廣泛的科技產業鏈，顯示這波投資熱潮的受惠範圍已不再侷限於輝達等AI晶片大廠。

德州儀器在美股21日盤後表示，預估在截至12月的本季，營收有望達58億至63億美元，高於彭博彙整分析師平均預估的57.3億美元；每股盈餘預估為2.45至2.79美元，也優於華爾街預估的2.26美元。

回顧上季，營收成長28%至60.6億美元，也高於分析師平均預估的59.3億美元，每股盈餘為2.62美元。其中資料中心事業營收大增95%，目前占總營收比率達13%。

德儀雖不生產AI資料中心負責運算的大型數位晶片，但旗下電源管理晶片和其他零組件，在伺服器和網通設備中扮演重要角色，讓該公司愈來愈受惠於AI基礎設施大舉擴張。

德儀指出，客戶分布其實相當多元，並非全都仰賴AI基礎設施建設，工業、汽車和資料中心業務都出現廣泛成長。公司計劃擴充產能，以因應訂單增加。2026年新廠和設備支出，可能接近20億至30億美元預算區間的上緣。不過，晶片製造設備需求旺盛，交貨須等候，限制了增產速度。

同日IBM也交出好成績，上季營收成長約5%至171億美元，其中基礎設施部門，營收成長4%至37億美元，超出分析師預期，之前延遲的部分基礎設施訂單和相關軟體交易，約三分之二都已經完成簽約。  

備受關注的軟體業務，上季營收成長8.3%，至78億美元，高於市場預期的76.4億美元，全年自由現金流預估將增加逾10億美元，高於先前增加「約10億美元」的預期。上季調整後每股純益為2.95美元，也高於市場預期的2.86美元。

歐洲最大科技企業思愛普公司（SAP）22日則公布，第3季營收首度突破100億歐元（約115億美元），雲端業務累積訂單金額年增26%，並將今年全年營收展望上修至原先預估範圍的高端。

SAP並維持全年營業獲利展望不變，以固定匯率計算，估計介於118億至122億歐元。執行長克睿安向分析師表示，AI是本季推動客戶轉向雲端的主要因素。企業簽訂訂閱合約，以使用SAP的Joule AI助理平台，Joule AI可連接70多種AI模型。  

精華 FAQ

  • 三家科技大廠財報普遍優於預期，帶動市場重新看好科技股。內容顯示AI需求不只利好晶片龍頭，也正擴散到基礎設施與企業軟體供應鏈。

  • 德儀雖不做AI運算晶片，但其電源管理晶片和零組件廣泛用於伺服器與網通設備。資料中心事業營收大增95%，顯示AI建置帶動相關需求明顯升溫。

  • IBM的基礎設施與軟體業務都優於預期，SAP則因雲端訂單增加、AI助理Joule帶動客戶轉向雲端而上修展望，顯示企業端AI導入正在加速。

IBM 華爾街 輝達

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