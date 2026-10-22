我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約馬拉松抽送350張終點看台票 26日截止登記

可疑白粉信件針對國會議員 裴洛西也遭殃

馬斯克積極布局通訊 SpaceX洽租8萬基地台、傳10億元入股Skydance

編譯劉忠勇／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬斯克在本周SpaceX財報電話會議上已表示，將建置地面網路，在SpaceX和星...
馬斯克在本周SpaceX財報電話會議上已表示，將建置地面網路，在SpaceX和星鏈獲准營運的地方，擴大通訊涵蓋範圍。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

馬斯克正同時推進通訊與媒體布局，SpaceX洽租大量基地台並結合頻譜與衛星，力拚行動通訊業務；另傳他約10億美元入股Skydance，引發資金與媒體影響力關注。

馬斯克正擴大通訊和媒體版圖。彭博報導，SpaceX正洽租至少8萬個美國基地台站，力拚成為美國第四家全國性行動通訊業者；Semafor則報導，馬斯克已斥資約10億美元，入股擁有CNN、CBS等事業的Skydance。

彭博引述知情人士報導，SpaceX正和至少一家大型行動通訊基礎設施業者洽談，其中包括基地台業者皇冠城堡（Crown Castle）。該公司和美國電塔（American Tower）、Vertical Bridge，都是美國主要基地台業者。

Crown Castle執行長Chris Hillabrant周三在財報電話會議上，被問到是否正和SpaceX、亞馬遜或其他衛星通訊業者洽談租約時說：「你可以假定，我們和各方都在談。」但他不願透露個別客戶細節。

彭博報導相關洽談後，Crown Castle盤後股價一度大漲10%；AT&T、威瑞森和T-Mobile US則因新競爭疑慮，股價均大跌約5%。

行動通訊網路仰賴遍布各地的基地台天線傳送訊號。電信商通常向基地台業者承租空間，安裝自家設備，因為設施可由多家業者共用，比自行持有和維護更划算。SpaceX相關交易的金額可能達數十億美元。

馬斯克已公開表明，要從零打造獨立的行動通訊業者。SpaceX近日買進低頻頻譜，也已獲美國聯邦通信委員會（FCC）批准，發射1.5萬枚可直接向手機提供服務的衛星。地面基地台則是建立穩定通訊連線的另一項關鍵設施。

馬斯克在本周SpaceX財報電話會議上說，該公司將建置地面網路，在SpaceX和星鏈獲准營運的地方，擴大通訊涵蓋範圍。透過發射衛星和收購頻譜，Starlink Mobile將朝成為美國主要行動通訊業者邁進。

SpaceX也計畫利用家用網路設備，向用戶安裝地點周邊發送行動通訊訊號。不過，研究機構MoffettNathanson指出，這些設備的位置取決於用戶住在哪裡，未必符合網路完整覆蓋的需要。

據報投資Skydance，資金和媒體影響力受關注

Semafor引述知情人士報導，馬斯克約10億美元的投資，和Skydance其他投資人的股權投資大約同時敲定，參與者包括董事賈伯斯遺孀羅琳．賈伯斯。

由大衛．艾里森（David Ellison）領軍的Skydance，本月稍以1,100億美元完成收購華納兄弟探索，將CNN、HBO等業務納入旗下。但交易完成後，市場擔心該公司近870億美元的總負債，股價持續下跌。Skydance承諾，未來三年將削減60億美元成本。

馬斯克入股的消息一度帶動Skydance股價走高，隨後反轉，收盤下跌1%。

媒體大亨馬龍（John Malone）本周已預測，馬斯克可能投資Skydance。他在紐約一場會議上，提到大衛父親、甲骨文共同創辦人賴瑞．艾里森和馬斯克的交情。

馬龍說，馬斯克收購推特時，賴瑞曾提供資金；賴瑞投入Skydance的部分資金，則來自特斯拉股票。不過，馬龍當時估計的投資規模為80億至100億美元，高於如今據報的10億美元。

這項投資的影響也不只在財務。馬斯克和川普關係密切，對言論自由和媒體角色也有鮮明立場。Skydance旗下CNN和CBS已面臨政治影響的疑慮，大衛．艾里森則說，兩家新聞機構將維持編輯獨立。

馬斯克掌握社群平台X，賴瑞的甲骨文也持有TikTok美國事業股權。入股Skydance，還讓馬斯克透過電影、影集和體育直播等內容業務，在好萊塢取得一席之地。

精華 FAQ

  • SpaceX正洽租至少8萬個基地台站，目標是建立更完整的地面網路，補強衛星訊號覆蓋與穩定性，並朝美國第四家全國性行動通訊業者邁進。

  • 他已公開要從零打造獨立通訊業者，SpaceX也買進低頻頻譜，並獲FCC批准發射1.5萬枚可直連手機的衛星，準備以衛星與地面基地台整合服務。

  • 據報他約投資10億美元入股Skydance，這不僅涉及資金與股價波動，也因他掌握X平台、與川普關係密切而牽動媒體立場、編輯獨立與好萊塢影響力。

亞馬遜 馬斯克 SpaceX

上一則

美股收盤／AI燒錢疑慮掀晶片股殺盤 費半重摔6.7%

延伸閱讀

SpaceX收購低段頻譜 補齊星鏈通信版圖 3大電信股盤後重挫

SpaceX收購低段頻譜 補齊星鏈通信版圖 3大電信股盤後重挫
SpaceX營收大增161% AI業務狂飆九倍 馬斯克喊支持與特斯拉合併

SpaceX營收大增161% AI業務狂飆九倍 馬斯克喊支持與特斯拉合併
SpaceX、特斯拉將拚川普任內合併 馬斯克1100億元股票可望提前到手

SpaceX、特斯拉將拚川普任內合併 馬斯克1100億元股票可望提前到手
整理包／馬斯克為何想合併特斯拉與SpaceX？盤點好處、對投資人影響

整理包／馬斯克為何想合併特斯拉與SpaceX？盤點好處、對投資人影響

熱門新聞

美銀（BofA）「牛熊指標」終於脫離「賣出」區域，是今年5月來首見，但美銀策略師哈奈特提醒投資人，進場逢低承接時候未到。（美聯社）

美股牛熊指標「賣出」訊號消失可進場了？ 美銀：買進時候未到

2026-10-17 07:10
美國封鎖讓伊朗無法再補充亞洲海域的浮動油庫；原本靠這些庫存持續轉運中國的影子船隊因此失去貨源，示意圖。（路透）

伊朗海上油庫耗盡 影子船隊無油可再運往中國

2026-10-22 07:10
公債殖利率升高，也為長期資產配置者創造更多選項。以美國公債殖利率與股利率差距做比較，現在10年期公債殖利率超過5%，而股市平均收益率（EPS／股價）僅3.9%，股利率更僅1.1%，為2000年來低點。（路透）

美兩大通膨數據急升 為何公債殖利率不升反降？

2026-10-15 15:42
輝達執行長黃仁勳大讚英國在AI時代下擁有許多優勢，但卻因過度思考敗因而無法成功，呼籲當地人找回創業精神。（路透）

大國為何難成功？ 英國處於驚人有利位置 但黃仁勳一語點破劣勢

2026-10-16 07:20
美國9月消費者物價指數（CPI）年增3.7%，同月薪資平均漲幅3%跟不上通膨。（路透）

川普為何和拜登一樣也栽在通膨？因為未記取4個教訓

2026-10-17 12:25
美國費城半導體指數連跌七日，但分析師指出，那斯達克100指數15日走勢盤中大逆轉，或許是令人鼓舞的短多訊號。路透

費半指數連七跌 技術分析師：短多訊號閃現 有望漲到年底

2026-10-16 09:21

超人氣

更多 >
中國留學生登機遭ICE抓 關押三周簽自願離境書 只因...

中國留學生登機遭ICE抓 關押三周簽自願離境書 只因...
父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？

父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？
烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線

烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線
好市多這些節慶禮盒 10多元也能送得體面

好市多這些節慶禮盒 10多元也能送得體面
舊金山年收入32.5萬元家庭 也符合政府補助資格

舊金山年收入32.5萬元家庭 也符合政府補助資格