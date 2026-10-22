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英特爾俄亥俄廠終於成功「上樑」 但已至少落後進度五年

編譯易起宇／綜合外電
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英特爾宣布俄亥俄廠取得重大建造進展，但該廠已至少落後進度五年。圖為2024年9月...
英特爾宣布俄亥俄廠取得重大建造進展，但該廠已至少落後進度五年。圖為2024年9月時照片。 （美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

英特爾俄亥俄州晶片廠完成首個大型桁架安裝，象徵建設進入新階段，但整體進度已較原訂時程落後至少5年。

英特爾位於俄亥俄州新奧巴尼的大型晶片廠建設，取得重大進展，首個大型結構桁架已成功安裝，但其實進度已至少落後原本目標五年，而此時市場正對先進晶片需求若渴。

CNBC報導，英特爾21日宣布，旗下俄亥俄廠已安裝首個大型結構桁架，代表廠房的地下基礎與地下室工程已完工，下一階段的地面上結構建設可正式啟動。

英特爾晶圓代工事業執行副總裁兼總經理錢德拉賽卡蘭（Naga Chandrasekaran）21日發文表示，「這代表著我們在擴大美國尖端半導體產能方面，又跨出了重要一步」。

不過，英特爾仍需要客戶和訂單，以便讓這項投資獲得回報。媒體9月報導，南韓SK海力士可能和英特爾合作，租借俄亥俄州的部分廠房來生產記憶體晶片。但雙方均尚未證實此消息。

英特爾2022年宣布俄亥俄廠計畫時，原本預期可在2025年開始出貨晶片，但後來時程延後，如今目標是在2030年完工。第二座俄亥俄廠也計劃2031年在同一廠區完工。

該工廠進度延宕，反映出英特爾在執行長陳立武領導下，大幅調整了對晶片代工事業的計畫。

俄亥俄廠是英特爾在前執行長基辛格領導下開始的晶片代工計畫的一部份。但陳立武2025年接掌英特爾後，他的策略轉為更加謹慎，選擇先等待客戶需求浮現，再推動晶片代工計畫。

錢德拉賽卡蘭21日也宣布，英特爾亞利桑那州的下一座工廠，預計2028年開始營運。英特爾去年底已開始在亞利桑那廠量產其最先進的18A晶片，但英特爾尚未為這些晶片找到重要的外部客戶。

精華 FAQ

  • 英特爾已在俄亥俄州新奧巴尼晶片廠安裝首個大型結構桁架，代表地下基礎與地下室工程完成，接下來可正式展開地面上結構建設。

  • 英特爾2022年宣布計畫時，原本預期2025年就能開始出貨晶片，但後來不斷延後，如今目標改為2030年完工，第二座廠則預計2031年完工。

  • 陳立武2025年接掌後，英特爾改採較謹慎的做法，先等待客戶需求與訂單浮現，再推動代工擴產，反映公司對大規模投資更審慎。

俄亥俄州 英特爾

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