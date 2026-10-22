eBay宣布將再裁員1000人 約佔全球員工總數9%

在營收經歷前幾年的停滯後，eBay業績已於2025年恢復成長，今年上半年的表現更為強勁。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： eBay繼2月首波裁員後，再宣布裁減約1000人，以調整資源配置、強化營運並聚焦核心戰略，同時公司今年業績已恢復成長。

美國電子商務平台eBay繼2月實施第一波裁員 後，已向員工宣布將再裁員約1000人，占其員工總數9%。

法新社報導，根據eBay發言人的聲明，公司昨天已向員工通報這項裁員計畫。發言人表示，此舉旨在「確保我們繼續保持強勁營運實力，將團隊和資源與公司最重要的戰略重點保持一致」；聲明中並強調公司「致力以關懷和尊重的態度，支持員工走過這個過渡時期」。

eBay在2025年底擁有1萬2300名員工，今年2月宣布第一波裁員，當時約有800個職位受影響。

今年稍早，eBay在公布第1季和第2季業績時，高層並未提及裁員事宜。

在營收經歷前幾年的停滯後，eBay業績已於2025年恢復成長，今年上半年的表現更為強勁。

今年7月，eBay以12億美元收購二手服飾交易網站Depop，旨在利用二手服飾市場的快速崛起。

今年5月，電子遊戲零售商 GameStop主動向eBay提出收購要約，對eBay估值達555億美元。GameStop執行長柯恩（Ryan Cohen）當時認為eBay管理不善，缺乏創新。

不過，由於雙方因股價變動及融資疑慮，eBay董事會最終拒絕這項收購要約。