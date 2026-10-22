我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張衛健夫妻在餐廳外亂拋菸頭 網嘲：1個被窩睡不出2種人

Meta大動作搞類似拆股？因查克柏格爆出走加州危機

eBay宣布將再裁員1000人 約佔全球員工總數9%

中央社即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在營收經歷前幾年的停滯後，eBay業績已於2025年恢復成長，今年上半年的表現更...
在營收經歷前幾年的停滯後，eBay業績已於2025年恢復成長，今年上半年的表現更為強勁。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

eBay繼2月首波裁員後，再宣布裁減約1000人，以調整資源配置、強化營運並聚焦核心戰略，同時公司今年業績已恢復成長。

美國電子商務平台eBay繼2月實施第一波裁員後，已向員工宣布將再裁員約1000人，占其員工總數9%。

法新社報導，根據eBay發言人的聲明，公司昨天已向員工通報這項裁員計畫。發言人表示，此舉旨在「確保我們繼續保持強勁營運實力，將團隊和資源與公司最重要的戰略重點保持一致」；聲明中並強調公司「致力以關懷和尊重的態度，支持員工走過這個過渡時期」。

eBay在2025年底擁有1萬2300名員工，今年2月宣布第一波裁員，當時約有800個職位受影響。

今年稍早，eBay在公布第1季和第2季業績時，高層並未提及裁員事宜。

在營收經歷前幾年的停滯後，eBay業績已於2025年恢復成長，今年上半年的表現更為強勁。

今年7月，eBay以12億美元收購二手服飾交易網站Depop，旨在利用二手服飾市場的快速崛起。

今年5月，電子遊戲零售商GameStop主動向eBay提出收購要約，對eBay估值達555億美元。GameStop執行長柯恩（Ryan Cohen）當時認為eBay管理不善，缺乏創新。

不過，由於雙方因股價變動及融資疑慮，eBay董事會最終拒絕這項收購要約。

精華 FAQ

  • eBay此次將再裁員約1000人，約占全球員工總數的9%。公司目前約有1萬2300名員工，這是繼2月首波裁員後的第二次大規模人力調整。

  • 公司發言人表示，裁員目的是確保eBay持續保持強勁營運實力，並將團隊與資源重新對齊最重要的戰略重點，同時承諾以關懷和尊重支持受影響員工。

  • eBay今年上半年業績回升，並於7月以12億美元收購二手服飾平台Depop，藉此切入快速成長的二手服飾市場；此外，GameStop曾提出收購要約，但最終遭董事會拒絕。

零售商 裁員

上一則

AI泡沫風險？貝森特：我看不出有系統性問題 世界上最聰明人都投入

下一則

SpaceX、特斯拉將拚川普任內合併 馬斯克1100億元股票可望提前到手

延伸閱讀

串流龍頭不敵成長減緩 Netflix傳將裁員千人

串流龍頭不敵成長減緩 Netflix傳將裁員千人
路透：這家手機晶片大廠下月開始全球裁員

路透：這家手機晶片大廠下月開始全球裁員

法國暴動後網路「贓物流竄」當局要亞馬遜、eBay等平台速下架

法國暴動後網路「贓物流竄」當局要亞馬遜、eBay等平台速下架
費半重挫2.7% 台積電ADR連五日下跌 油價續漲 銀行財報和CPI考驗美股

費半重挫2.7% 台積電ADR連五日下跌 油價續漲 銀行財報和CPI考驗美股

熱門新聞

美銀（BofA）「牛熊指標」終於脫離「賣出」區域，是今年5月來首見，但美銀策略師哈奈特提醒投資人，進場逢低承接時候未到。（美聯社）

美股牛熊指標「賣出」訊號消失可進場了？ 美銀：買進時候未到

2026-10-17 07:10
公債殖利率升高，也為長期資產配置者創造更多選項。以美國公債殖利率與股利率差距做比較，現在10年期公債殖利率超過5%，而股市平均收益率（EPS／股價）僅3.9%，股利率更僅1.1%，為2000年來低點。（路透）

美兩大通膨數據急升 為何公債殖利率不升反降？

2026-10-15 15:42
美國9月消費者物價指數（CPI）年增3.7%，同月薪資平均漲幅3%跟不上通膨。（路透）

川普為何和拜登一樣也栽在通膨？因為未記取4個教訓

2026-10-17 12:25
美國費城半導體指數連跌七日，但分析師指出，那斯達克100指數15日走勢盤中大逆轉，或許是令人鼓舞的短多訊號。路透

費半指數連七跌 技術分析師：短多訊號閃現 有望漲到年底

2026-10-16 09:21
輝達執行長黃仁勳大讚英國在AI時代下擁有許多優勢，但卻因過度思考敗因而無法成功，呼籲當地人找回創業精神。（路透）

大國為何難成功？ 英國處於驚人有利位置 但黃仁勳一語點破劣勢

2026-10-16 07:20
高通（Qualcomm）下月準備開始進行全球人力裁減。路透

路透：這家手機晶片大廠下月開始全球裁員

2026-10-20 10:01

超人氣

更多 >
砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧

砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧
「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元

「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元
陸生PO文「小小賴清德拿下」遭移民署驅逐 國台辦回應了

陸生PO文「小小賴清德拿下」遭移民署驅逐 國台辦回應了
神探李昌鈺追思安葬儀式 23日在江蘇揚州舉行

神探李昌鈺追思安葬儀式 23日在江蘇揚州舉行
日關鍵稀土元素儲備即將耗盡 中國外交部這樣回答

日關鍵稀土元素儲備即將耗盡 中國外交部這樣回答