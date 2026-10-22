AI時代 黃仁勳：所有人獲利能力提升 現處新工業革命開端

輝達執行長黃仁勳表示，現在正處於「新的工業革命開端」。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳在GTC柏林表示，AI已進入新工業革命開端，輝達透過全棧技術大幅縮短建置時程，並帶動各產業與供應鏈提升獲利能力。

Nvidia輝達 （另稱英偉達）GTC柏林大會21日登場，執行長黃仁勳 在專題演講中表示，現在正處於「新的工業革命開端」，輝達的產品與設備從送達、安裝到產出詞元（Token）的時間，已經從過去的四到五個月，縮短至一個月左右，透過這樣的精進，「所有人的獲利能力將提升」。

黃仁勳強調，過去十年內，隨著技術進步，讓AI性能提升100萬倍。透過極致的協同設計，輝達實現了這樣的性能提升速度，並且還會繼續保持下去。業界解讀，輝達以「神速」推進AI性能，所有供應鏈都跟著動起來，台積電、日月光投控、鴻海等台廠都扮演要角。

黃仁勳認為，AI將影響人類所能構建的一切，協助創造新事物，每個人都將使用它，每個公司也都將倚賴它，因為AI將是所有事物的基礎，每個行業都將發生變革，甚至出現新行業。

他提到，藉由建置時程大幅縮短，重塑人們安裝與建置資料中心方式，讓計算資源閒置與投資浪費減少，「所有人的獲利能力將提升」。

他說，現在正處於「新的工業革命開端」，從AI的角度來看，這正是打造全新產業，包括產生詞元、產出智慧，並融入每個產業之中，推動新的工業革命，新技術影響人們如何構建事物及可構建的內容。

黃仁勳再度提到先前提出的「AI五層蛋糕理論」，包括電力、先進運算、AI工廠、模型與應用。他說，若要融入AI經濟之中，不會僅止於投入消費AI，而是要能生產AI，歐洲也能做到這些。

若仔細觀察AI的五層結構，可以發現代表著新興行業，每一層都存在增長的潛力，以驚人速度帶動就業機會，並促進成長。歐洲的AI經濟正在起步，並迅速發展。

黃仁勳強調，輝達如今已成為一個具備完整全棧、端到端技術架構的AI工廠平台，並已發展了六代產品架構。機櫃級運算將整個系統整合為一台巨大的電腦，就好像是一顆超大型的GPU。如今透過輝達的Vera Rubin平台，已不僅是可處理大型語言模型，而是能運作AI代理，能實現超越摩爾定律所預期的性能，在二年時間內，相關處理效能比上一代的Blackwell提升30倍。