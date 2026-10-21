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馬斯克曝Terafab最新進度 獲ASML加速供貨 目標2028量產晶片

編譯葉亭均／綜合外電
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特斯拉與SpaceX執行長馬斯克透露，Terafab目標2028年下半量產晶片。...
特斯拉與SpaceX執行長馬斯克透露，Terafab目標2028年下半量產晶片。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

馬斯克透露，ASML與其他晶片設備商已加速交付Terafab所需設備，並將晶片測試與量產時程推進至2027年與2028年。

馬斯克表示，艾司摩爾（ASML）及其他主要晶片製造設備供應商，已加速向他旗下特斯拉SpaceX的Terafab晶片製造計畫交付設備，還透露Terafab目標2028年下半量產晶片。這番話凸顯出，這位億萬富豪正迅速推進他雄心壯志的半導體製造計畫。

身兼特斯拉與SpaceX執行長的馬斯克，在SpaceX第3季財報會議上被分析師問到能否證實SpaceX是否已經下訂極紫外光（EUV）微影設備的問題時，表示「我們非常感謝ASML以及所有其他供應商正加速設備交付」。

馬斯克也揭露了自家的晶片製造計畫路線圖，儘管目前還在釐清晶片製造流程，但目標是在2027年年中產出測試晶片，並在2028年第3季於Terafab工廠實現晶片量產。Terafab是馬斯克為SpaceX與特斯拉規劃的大規模晶片製造計畫，目的是自行生產所需晶片。

他說，「內部的目標，是在明年大約5月或6月，讓第一顆測試晶片具備基本功能。那只是一顆SRAM（靜態隨機存取記憶體）晶片，主要用途是測試整條生產線。」這項工作將在奧斯汀的研究型晶圓廠進行。

至於Terafab，馬斯克說，「我們的目標是力拚在2028年第3季左右達到量產，地點位於吉本斯克里克（Gibbons Creek）的Terafab主廠區」。

馬斯克說：「這些時程確實相當緊湊，我們也非常感謝ASML及所有其他供應商正在加速設備交付，以協助我們達成這樣的結果。」

他表示：「我們至少認為在2028年第3季或第4季實現量產，是有可能達成的結果。顯然，對晶片製造而言，這樣的時程快得驚人。我認為，我們在晶片製造方面確實有機會實現一些重大突破，但我不認為現在適合在財報會議上談論這些細節。讓我們還是別把底牌全都掀出來吧。」

馬斯克說，他很有信心將大幅加快晶片生產速度，而Terafab最終也將名符其實，達到每年生產相當於1 TW算力超級智慧晶片的規模。

美股周二紐約尾盤交易時段，ASML的美國存託憑證（ADR）股價一度上漲2.7%。美國最大半導體設備製造商應用材料（Applied Materials）股價也上漲逾2%。

精華 FAQ

  • 他表示ASML及其他主要設備供應商正加速交付晶片製造設備，Terafab也已訂出路線圖，預計2027年先做測試晶片，並在2028年第3季左右進入量產。

  • 路線圖顯示，2027年年中會先在奧斯汀研究型晶圓廠產出一顆SRAM測試晶片，用來驗證整條產線；之後目標是在2028年第3季於Gibbons Creek主廠區量產。

  • 馬斯克稱供應商加速出貨後，市場反應正面，美股周二尾盤時ASML ADR一度漲2.7%，美國晶片設備大廠應用材料股價也上漲逾2%。

馬斯克 特斯拉 SpaceX

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