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Netflix估本季營收成長續放緩 全年財測令人失望 股價盤後重挫逾5%

編譯簡國帆／綜合外電
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Netflix預測本季營收成長將連續第四季放緩，最新的全年財測也低於分析師預估。...
Netflix預測本季營收成長將連續第四季放緩，最新的全年財測也低於分析師預估。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

Netflix上季營收與獲利優於預期，但成長明顯放緩，且本季與全年財測皆不如市場估計，導致股價盤後重挫逾5%。

Netflix上季營收成長為三年來最慢，並預測本季營收成長將連續第四季放緩，最新的全年財測也低於分析師預估，進一步加深市場對影音串流巨擘營運的疑慮，股價盤後重挫約5.8%。

Netflix第3季淨利比去年同期跳增43.5%至36.6億美元，每股純益為0.87美元，優於市場預估，部分原因是支出時機的比較基期效應。

上季營收年增12%至128.7億美元，主因為會員、價格及廣告營收增長，符合市場預期。

其中，美國與加拿大地區營收年比增加11%到56.3億美元，優於預期，但亞太地區營收成長12%至15.4億美元，略不如預估。

Netflix預測，本季營收為134億美元，暗示年比成長率將進一步減緩至11.5%，並預期本季營業利益率為26%，低於市場預測。

本季與全年營收預測都不如預期

Netflix也縮小全年財測的範圍，預估營收將成長13%到511億美元，為之前510億-514億美元預估區間的下緣，且不如市場預期，主因為預期今年廣告營收約27億美元，比原先預期少3億美元，因為一些廣告產品功能推出的速度慢於預期。

Netflix共同執行長彼得斯（Greg Peters）表示，「我知道我們能做得更好」，「做得更好就是我們的成長空間」。他和另一位共同執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）過去一周已調整領導團隊，包括延攬賴斯（Peter Rice）為新任內容長，以因應他們認為節目品質下滑的問題。

薩蘭多斯強調賴斯在娛樂業各領域的歷練，「我們看到能把內容陣容提升到下個層次的機會，尤其是在美國」。

投資人與分析師持續關注Netflix要如何因應收視停滯與競爭壓力加劇等挑戰。

市場關注克服逆風的策略

Netflix於20日在致股東信函表示，「隨著競爭加劇、以及競逐消費者關注的內容大爆發，策略清晰度與卓越的執行至關緊要」。

Netflix指出，「我們第3季在這三大優先事項都有良好成果，但我們仍看到更聚焦、持續改善的空間」，「我們知道一些投資人對我們的收視時數成長有所憂慮…我們會繼續為會員提供強力價值」。

Netflix計劃以三階段策略加速收視時數成長，包括提供會員更多娛樂價值、運用科技改善各面向的服務，以及加強變現。

Netflix正試圖透過拓展直播體育、Podcast與電玩內容，拉長用戶的停留時間，並整合法國TF1等第三方業者的電影與電視內容。彼得斯說，不排除整合其他企業的節目內容，也將考慮在Netflix平台內銷售其他串流服務。

精華 FAQ

  • 雖然第3季淨利年增43.5%、營收年增12%，且每股純益優於預估，但營收成長是3年來最慢，顯示動能降溫，讓投資人更擔心後續成長前景。

  • 公司預估本季營收134億美元，年增率將放緩至11.5%，營業利益率也低於預期；全年營收僅估成長13%至511億美元，且廣告營收預估下修。

  • Netflix表示將透過三階段策略加速收視成長，包括提升內容價值、運用科技改善服務與加強變現，並擴展直播體育、Podcast、電玩及第三方內容整合。

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