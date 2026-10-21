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Anthropic傳上半年驚虧800億元 未來數年算力支出估達7500億

編譯葉亭均／綜合外電
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根據最新文件，Anthropic今年上半年淨損超過800億美元，但主要與會計認列...
根據最新文件，Anthropic今年上半年淨損超過800億美元，但主要與會計認列費用有關。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

Anthropic上半年營收大增但淨損擴大至逾800億美元，並披露未來數年算力承諾支出可能高達7500億美元，凸顯AI競賽成本與風險升高。

根據最新文件，Anthropic今年上半年淨損超過800億美元，但主要與會計認列費用有關，同時透露未來幾年在確保更多算力方面的支出可能多達7,500億美元，此外，該公司在營收高速成長之際，也面臨一連串風險。

華爾街日報引述Anthropic首次公開發行股票（IPO）公開說明書草案指出，該公司上半年淨損從去年同期的130億美元大幅擴大至超過800億美元，主因是與公司用於籌資的融資金融工具價值變動的會計費用認列有關，這項金額達720億美元。

Anthropic也透露，未來幾年可能投入多達7,500億美元，以取得更多算力，其中也包括目前仍在洽談中的交易。

這些數字凸顯AI競賽的高昂成本。同時間，投資人也更加關注，企業投入晶片與資料中心的鉅額資金，最終能否帶來相應的回報。

上半年營收大幅躍升、但面臨客戶基群較小的風險

報導指出，Anthropic在截至6月底止的六個月營收，從一年前的11億美元躍升至163億美元；AI基礎設施支出則翻升近四倍，達到近90億美元。

Anthropic也列出廣泛風險因素，包括如何防止AI模型造成傷害，以及如何避免因此承擔法律責任。潛在風險從高階網路攻擊，到失控模型可能進行勒索、甚至客戶基群較小，都在列舉之中。

該公司營收成長與少數大型客戶密切相關，因為今年上半年163億美元的營收中，約五分之一來自兩家客戶。根據說明書草案，Anthropic預期，短期內營收仍將有「相當大一部分」來自「數量有限的客戶」。

已綁定巨額雲端與晶片合約 多年承諾支出龐大

支出方面，未來七至十年，Anthropic須支付約4,500億美元的雲端運算合約費用，包括使用Google、亞馬遜AWS與微軟以及的運算服務，以及向AI雲端服務商Nscale與Lambda租用輝達晶片；另透過與博通達成的交易，租用Google晶片的支出可能達1,600億美元，其他仍在洽談其他運算資源交易可能使承諾支出再增加多達1,500億美元。

Anthropic未回應置評請求，路透也無法立即獨立核實這項報導。此前路透9月率先報導，根據一系列從Anthropic IPO上市說明書取得的資訊，該公司2025年淨損420億美元。

四名知情人士先前告訴路透，一些既有投資人及潛在投資人在上周出席Anthropic投資人日活動後，正重新評估其估值。其中三人表示，最新討論的估值約為1.5兆美元，遠低於市場先前預期的約2兆美元。

如果Anthropic的IPO反應不如預期，可能拖累整體AI市場。

精華 FAQ

  • 主要原因是會計認列費用急升，與公司用於籌資的融資金融工具價值變動有關，單這項費用就達720億美元，並非單純營運現金流全面惡化。

  • 文件顯示，公司未來幾年可能投入多達7500億美元取得更多算力，其中包含已簽與洽談中的交易，凸顯AI基礎設施與晶片資源成本極高。

  • 除客戶集中度高外，公司也提到模型傷害、法律責任、高階網攻與失控模型勒索等風險；若IPO反應不佳，還可能拖累整體AI市場情緒。

華爾街 Anthropic

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