SpaceX、特斯拉評估合併 若成真估值逾3兆元

全球首富馬斯克旗下的美國太空探索科技公司與電動車製造商特斯拉若成功合併，將誕生一個以人工智慧（AI）為核心、潛在市值超過3兆美元的企業集團。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 馬斯克表示SpaceX與特斯拉合併是好主意，雙方已啟動特別委員會評估；若成真，合併估值將逾3兆美元，並強化AI與太空運算布局。

馬斯克今(20)天表示，旗下美國太空探索科技公司與電動車製造商特斯拉 合併是「不錯的主意」，並說已成立特別委員會討論相關事宜；若成真，將成為史上規模最大的企業合併案。

金融時報（Financial Times）報導，全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下的美國太空探索科技公司（SpaceX ）與電動車製造商特斯拉（Tesla ）若成功合併，將誕生一個以人工智慧（AI）為核心、潛在市值超過3兆美元的企業集團。

成立特別委員會評估 馬斯克坦言門檻高

法新社報導，在與分析師的電話會議中被問及兩家公司是否可能合併時，馬斯克表示，自己彷彿「在地雷陣上跳舞」，但認為兩家公司合併「是個好主意」。

馬斯克指出，SpaceX與特斯拉皆已成立獨立董事會特別委員會，依股東要求進行合併案評估。

他補充，由於自身存在利益衝突，無法參與特別委員會的討論。

他也強調，兩方特別委員會尚未談妥任何協議條件，目前也無保證會達成共識，呼籲外界不宜將合併視為定局。

馬斯克並表示，任何合併案都必須取得特斯拉逾半數股份支持，而非僅獲得參與表決股東的過半支持。他坦言，「這門檻相當高」。

他提到，若雙方攜手於AI軟體、晶片設計、機器人與太空運算領域合作，將有助於兩家公司發展。

路透社報導，馬斯克過去曾以兩家公司業務重疊日益增加為由，暗示合併的可能性。近期SpaceX收購特斯拉的傳聞再度升溫，巴克萊集團（Barclays）上週預測，這筆交易可能在特斯拉12月年度股東大會前宣布。

合併估值逾3兆美元 可望躍全球第5大

金融時報分析，SpaceX估值約2兆美元，特斯拉則接近1.5兆美元。若兩家公司合併，合計估值將超越亞馬遜（Amazon），帳面上可望成為全球市值第5大的企業，僅次於微軟（Microsoft）、Alphabet、蘋果（Apple）及輝達（Nvidia）。

近年來，特斯拉與SpaceX的合作日益密切。馬斯克今年3月宣布，兩家公司將合作設立Terafab，這是一座位於德州的大型半導體製造廠，將生產自動駕駛車輛、人形機器人及軌道AI資料中心所需的晶片。相關設施最終投資額可能高達1190億美元。

馬斯克說：「我們目前幾乎已處於超級智慧奇點，兩家公司合併有其道理。」「超級智慧」是美國總統川普（Donald Trump）對「人工智慧」（Artificial Intelligence）偏好的稱法。

雙方最近還合作推出一款名為Roadster的「飛行」跑車，上週正式亮相。這款車使用SpaceX開發的冷氣體推進器，成功完成多次倒立空翻與跳躍。馬斯克的AI模型Grok，目前已免費提供給多款特斯拉車輛使用。

馬斯克表示，雙方在超級智慧軟體、晶片設計、Terafab、機器人，以及軌道運算與星鏈（Starlink）連網等方面合作，都有很大的發展空間。此前，他也已將社群平台X與其AI實驗室xAI併入SpaceX。

消息公布後，特斯拉盤後股價上漲約1.5%；而SpaceX則因財報亮眼，盤後飆漲7.5%。

SpaceX表示，公司第3季營收年增逾一倍，轉虧為盈，緩解投資人對AI支出加速成長的疑慮。

公司第3季營收年增161%，達146億美元，遠高於去年同期的56億美元，也優於市場分析師預估的129億美元。淨利則達44億美元，超越華爾街原預期的約20億美元；對比去年同期則為虧損11億美元。

優異表現主要由雲端運算服務銷售所推動，其中AI相關營收從去年同期的8.13億美元激增9倍至76億美元，相較於前一季的25.6億美元也呈現翻倍成長。