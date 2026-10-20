我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

飛舊金山不住旅店「睡機場地板」 她曝省錢又好玩

華人赴台灣探親 送這伴手禮意外受歡迎

Netflix營收放緩「魷魚遊戲」後欠話題劇、觀眾收視偏好改變

中央社／華盛頓20日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
Netflix財測不如預期。（路透）
Netflix財測不如預期。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

Netflix因話題劇減少、免費短影音平台競爭加劇與觀眾收視習慣轉變，第3季營收成長創近年新低，股價也在財報公布後明顯下挫。

影音串流巨擘Netflix今天公布第3季財報，營收成長創近年新低。全球觀眾串流收視習慣快速改變，Youtube等免費平台市占率持續提高，Netflix近年缺乏話題性內容，觀眾收視時間縮減，導致第3季營收放緩，第4季展望也未如預期。

Netflix南韓原創劇「魷魚遊戲」在2021年上架，曾吸引全球破億用戶收視，在90多國登上排行冠軍，至今仍是Netflix總收視率最高的影集。第2季於2024年底推出，仍然創下熱潮，但聲勢大不如前。

近年缺乏魷魚遊戲這類話題劇的Netflix，同時面臨Youtube等影音平台自製短片競爭，20日公布第3季業績，營收較去年同期增加11.8%，是3年來最低增幅，第4季營收預測也低於分析師預期。

Netflix股價20日收盤下跌1.66%，公布業績後盤後交易再跌6%。

全球最大串流媒體業者Netflix去年競價收購華納兄弟（Warner Bros）、探索公司（Discovery）與HBO Max家族未果，派拉蒙天舞（Paramount Skydance）集團近期完成併購，全球媒體產業重新洗牌，Netflix競爭力已不如預期。

華爾街日報（Wall Street Journal）引述知情人士說法報導，Netflix共同執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）在公司內部抱怨，美國觀眾花在Netflix的時間越來越少，受歡迎的新影集及節目收視長度也偏短。他曾向同仁說，要強化核心電視劇及電影。

全球影視機構面臨市場變化挑戰。觀眾廢寢忘食追劇熱潮不再，趨向觀看輕薄短小的內容，AI虛擬創作在新創社群平台廣泛流傳，影響傳統影視製作生態，Netflix也調整一次上架全季內容的策略。

為提升收視與營收，Netflix除了增加運動與Podcast等各式內容，也提供附帶廣告與無廣告等收視服務，但股價在過去一年間，由最高峰下跌近4成。

Netflix在股東信函指出，某些投資者憂心觀眾收視成長率，公司計劃提供更多的娛樂價值，提升技術供應各項服務，並改善獲利情況。

精華 FAQ

  • 因為第3季營收較去年同期僅成長11.8%，創3年來最低增幅，且第4季營收預測也低於市場預期，顯示成長動能明顯放緩。

  • 魷魚遊戲在2021年曾引爆全球收視熱潮，至今仍是Netflix收視最高影集之一，但第2季聲勢已不如前，凸顯Netflix近年缺少同級話題作品。

  • 除了YouTube等免費平台持續搶占觀眾時間，AI虛擬創作與短內容趨勢也改變收視習慣，讓Netflix不得不調整內容策略並擴充運動、Podcast等服務。

魷魚遊戲 Netflix 南韓

上一則

美超微盤後暴漲15% 上季營收初估超預期 激勵一票AI與伺服器股跟著漲

延伸閱讀

串流龍頭不敵成長減緩 Netflix傳將裁員千人

串流龍頭不敵成長減緩 Netflix傳將裁員千人
Netflix財測不如預期 尋求重振成長

Netflix財測不如預期 尋求重振成長
贏了中國商標官司卻傷了買氣 LVMH集團營收降溫

贏了中國商標官司卻傷了買氣 LVMH集團營收降溫
美股道瓊勁揚1%、費半小跌 資金出走科技股 轉進醫療與價值股

美股道瓊勁揚1%、費半小跌 資金出走科技股 轉進醫療與價值股

熱門新聞

美銀（BofA）「牛熊指標」終於脫離「賣出」區域，是今年5月來首見，但美銀策略師哈奈特提醒投資人，進場逢低承接時候未到。（美聯社）

美股牛熊指標「賣出」訊號消失可進場了？ 美銀：買進時候未到

2026-10-17 07:10
公債殖利率升高，也為長期資產配置者創造更多選項。以美國公債殖利率與股利率差距做比較，現在10年期公債殖利率超過5%，而股市平均收益率（EPS／股價）僅3.9%，股利率更僅1.1%，為2000年來低點。（路透）

美兩大通膨數據急升 為何公債殖利率不升反降？

2026-10-15 15:42
美國費城半導體指數連跌七日，但分析師指出，那斯達克100指數15日走勢盤中大逆轉，或許是令人鼓舞的短多訊號。路透

費半指數連七跌 技術分析師：短多訊號閃現 有望漲到年底

2026-10-16 09:21
美國9月消費者物價指數（CPI）年增3.7%，同月薪資平均漲幅3%跟不上通膨。（路透）

川普為何和拜登一樣也栽在通膨？因為未記取4個教訓

2026-10-17 12:25
輝達執行長黃仁勳大讚英國在AI時代下擁有許多優勢，但卻因過度思考敗因而無法成功，呼籲當地人找回創業精神。（路透）

大國為何難成功？ 英國處於驚人有利位置 但黃仁勳一語點破劣勢

2026-10-16 07:20
經濟學家羅森伯格警告，美股愈來愈像泡沫，估值、槓桿與投資人部位的極端程度為他從業40年來未見，他已買進美國公債與海外股票。示意圖。(路透)

警告美股愈來愈像泡沫 羅森伯格改買美債、海外股票

2026-10-13 21:36

超人氣

更多 >
退休夫妻賣掉家當「游牧生活」每月花5000元租屋、每6周換城市住

退休夫妻賣掉家當「游牧生活」每月花5000元租屋、每6周換城市住
煎牛排「別用這種油」大廚提醒：高溫下易燒焦變苦

煎牛排「別用這種油」大廚提醒：高溫下易燒焦變苦
外交職位丟了照樣開價…季伏爾一場演講喊價高達10萬元

外交職位丟了照樣開價…季伏爾一場演講喊價高達10萬元
布碌崙華社2家老人中心遭突查 疑涉白卡詐欺

布碌崙華社2家老人中心遭突查 疑涉白卡詐欺
紐約大搜日照中心 奧茲突訪法拉盛：納稅人付錢打麻將？

紐約大搜日照中心 奧茲突訪法拉盛：納稅人付錢打麻將？