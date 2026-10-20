Netflix營收放緩「魷魚遊戲」後欠話題劇、觀眾收視偏好改變

Netflix財測不如預期。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： Netflix因話題劇減少、免費短影音平台競爭加劇與觀眾收視習慣轉變，第3季營收成長創近年新低，股價也在財報公布後明顯下挫。

影音串流巨擘Netflix 今天公布第3季財報，營收成長創近年新低。全球觀眾串流收視習慣快速改變，Youtube等免費平台市占率持續提高，Netflix近年缺乏話題性內容，觀眾收視時間縮減，導致第3季營收放緩，第4季展望也未如預期。

Netflix南韓 原創劇「魷魚遊戲 」在2021年上架，曾吸引全球破億用戶收視，在90多國登上排行冠軍，至今仍是Netflix總收視率最高的影集。第2季於2024年底推出，仍然創下熱潮，但聲勢大不如前。

近年缺乏魷魚遊戲這類話題劇的Netflix，同時面臨Youtube等影音平台自製短片競爭，20日公布第3季業績，營收較去年同期增加11.8%，是3年來最低增幅，第4季營收預測也低於分析師預期。

Netflix股價20日收盤下跌1.66%，公布業績後盤後交易再跌6%。

全球最大串流媒體業者Netflix去年競價收購華納兄弟（Warner Bros）、探索公司（Discovery）與HBO Max家族未果，派拉蒙天舞（Paramount Skydance）集團近期完成併購，全球媒體產業重新洗牌，Netflix競爭力已不如預期。

華爾街日報（Wall Street Journal）引述知情人士說法報導，Netflix共同執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）在公司內部抱怨，美國觀眾花在Netflix的時間越來越少，受歡迎的新影集及節目收視長度也偏短。他曾向同仁說，要強化核心電視劇及電影。

全球影視機構面臨市場變化挑戰。觀眾廢寢忘食追劇熱潮不再，趨向觀看輕薄短小的內容，AI虛擬創作在新創社群平台廣泛流傳，影響傳統影視製作生態，Netflix也調整一次上架全季內容的策略。

為提升收視與營收，Netflix除了增加運動與Podcast等各式內容，也提供附帶廣告與無廣告等收視服務，但股價在過去一年間，由最高峰下跌近4成。

Netflix在股東信函指出，某些投資者憂心觀眾收視成長率，公司計劃提供更多的娛樂價值，提升技術供應各項服務，並改善獲利情況。