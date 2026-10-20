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SpaceX營收大增161% AI業務狂飆九倍 馬斯克喊支持與特斯拉合併

編譯葉亭均／綜合外電
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The SpaceX上季營收和獲利雙雙優於市場預期。(路透)
The SpaceX上季營收和獲利雙雙優於市場預期。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

SpaceX財報顯示營收與AI業務高速成長，獲利首度轉正，馬斯克更提及與特斯拉合併構想，凸顯公司正從火箭與星鏈延伸為大型運算平台。

太空與科技公司SpaceX公布亮麗財報，上季營收狂飆161%，除了衛星網路業務大幅成長，AI業務更成長九倍；執行長馬斯克還樂觀喊出，SpaceX正朝營收年化預估值可多達1兆美元邁進，並表明他旗下兩家公司SpaceX與特斯拉合併「是個好主意」，消息激勵SpaceX股價在盤後交易大漲7%。

馬斯克周二（20日）表示，這兩家公司已成立特別委員會，討論合併事宜，「由於我是利益衝突的一方，因此實際上不能參與特別委員會的討論。」他並補充，最終仍須取得股東批准，交易才能完成。

馬斯克過去曾多次向股東暗示合併的可能性，理由是兩家公司的業務重疊日益增加。近期，市場對SpaceX收購電動車製造商特斯拉的猜測逐漸升溫。巴克萊銀行上周指出，這項交易可能在特斯拉12月舉行年度股東大會前宣布。

SpaceX與特斯拉執行長馬斯克表示，他認為兩家公司合併會是個「好主意」。(路透...
SpaceX與特斯拉執行長馬斯克表示，他認為兩家公司合併會是個「好主意」。(路透)

AI營收暴增逾九倍、上市後首度公布獲利成績

SpaceX周二在美股盤後公布，第3季營收達145.8億美元，年比大增161%；AI營收則暴增逾九倍，達75.6億美元，主要來自把資料中心運算容量出租給Anthropic、Google及Reflection AI等業者，而非銷售自家AI模型Grok。

上季淨利達44億美元，是上市後首度公布獲利成績，也遠優於分析師預期的15.7億美元獲利。去年同期則淨虧損11億美元。

馬斯克在財報會議上表示：「SpaceX在火箭發射、連線服務及超級智慧領域，正處於一個關鍵轉折點。」他在準備好的發言結束時，顯然脫稿說出一段話：「簡單來說，這代表SpaceX到2027年底的年度經常性營收，可能落在5,000億至1兆美元之間。」

不過，根據LSEG數據，分析師目前預估SpaceX 2027全年營收約1,100億美元，較今年成長逾一倍。

靠出租資料中心茁壯AI業務 運算服務合約已轉化為營收

第3季財報凸顯出，SpaceX大舉投資AI已開始轉化為營收，即使運算基礎設施支出仍極為龐大，資本支出幾乎增加至原來的三倍。

路透分析，這項轉變正重塑SpaceX的業務結構。長期來，該公司主要財務引擎一直是星鏈（Starlink）網路服務，而長期發展目標仍取決於星艦（Starship）火箭能否投入常態化營運。然而，就目前而言，SpaceX的核心業務看起來更像雲端服務供應商，而非AI研究實驗室。

SpaceX財務長強森重申，公司預期到2026年底，年度經常性營收將達到約1,000億美元。

他表示，預期第4季資本支出將達350億至400億美元；上季資本支出196億美元，其中有164億美元用於AI業務。

資產管理公司 GraniteShares執行長萊因德（Will Rhind）表示：「SpaceX交出多頭投資人期待的單季成績。現在，整個題材都圍繞著AI展開。今年稍早簽訂的運算服務合約，轉化為營收的速度比許多人預期得更快。」

Futurum Group執行長丹紐曼說：「隨著AI營收如今已成為SpaceX最大業務部門，超大規模運算業務正迅速帶來營運實力與槓桿效益，並將進一步支撐衛星及火箭發射業務的發展。」

星鏈訂戶數超越預期

太空業務方面，星鏈衛星網路服務持續增加用戶，反映新增衛星發射帶來效益，以及消費者、企業、航空、海事與政府服務範圍不斷擴大。

星鏈上季訂戶數達1,360萬戶，高於分析師預期的1,219萬戶，但用戶成長也伴隨代價。隨著星鏈以較低價方案拓展海外市場，每個訂戶的平均月營收已從2023年的99美元，如今降至69美元。

獵鷹系列火箭的發射活動依然穩健，但營收會隨任務組合而有所變動，包括為星鏈部署自家衛星、替商業客戶執行發射任務，以及承接政府合約等。此外，SpaceX仍須承擔星艦研發所帶來的龐大成本。

精華 FAQ

  • 第3季營收達145.8億美元，年增161%；AI營收暴增逾9倍至75.6億美元，主要來自出租資料中心運算容量給Anthropic、Google與Reflection AI等業者。

  • 馬斯克表示兩家公司已成立特別委員會討論合併，但他因利益衝突不能參與；最終交易仍需股東批准，市場也預期可能在特斯拉12月股東大會前有進一步消息。

  • 星鏈訂戶數升至1,360萬戶，高於預期，反映衛星部署與服務擴張見效；但為搶攻海外市場而降價後，每戶平均月營收已從2023年的99美元降至69美元。

SpaceX 特斯拉 馬斯克

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