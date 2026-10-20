美股道瓊勁揚1%、費半小跌 資金出走科技股 轉進醫療與價值股

紐約證交所。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美股周二走勢分歧，道瓊在醫療保健與價值股帶動下上漲，科技與半導體則偏弱，顯示資金正從AI概念股輪動至其他板塊。

美股 四大指數周二（20日）漲跌互見，道瓊 工業指數上漲1%，史坦普500 指數小漲，那斯達克指數基本持平但費城半導體指數小跌。醫療保健股上漲支撐大盤，科技股下跌則是主要拖累因素。

道瓊工業指數20日收盤上漲529.85點，漲幅1.02%，收52,495.88點；史坦普500指數漲21.84點，漲幅0.28%，收報7,712.57點；那斯達克指數下跌6.07點，跌幅0.02%，收報26,424.82點。

費城半導體指數下跌32.53點，跌幅0.29%，報11,283.81點。

醫療保健類股漲史坦普500指數11個主要類股，並創下紀錄新高。禮來公司是對史坦普500指數點數貢獻最大的個股，聯合健康集團、Ｍerck、嬌生公司和安進公司則推動道瓊工業指數上漲。

超大型類股下跌，拖累通訊服務類股。能源類股表現落後，油價在觸及五個月高位後回落。原油交易商一方面關注伊朗總統與擔任美伊調解人的巴基斯坦陸軍參謀長會晤，另一方面則評估葉門青年運動武裝組織襲擊沙烏地阿拉伯基礎設施以及有關波灣地區船隻遇襲的報導。

權重較大的科技類股微跌0.3%，未如周一延續強勁反彈走勢，仍是對史坦普500指數點數拖累最大的類股，並使那斯達克指數收盤接近持平。

Plante Moran Financial Advisors投資長Jim Baird表示：「股票投資人對AI交易以及部分公司將投資變現的能力仍持一定懷疑態度，因此可以看到資金正向市場其他領域輪動」，他指出，小型股和醫療保健公司股價周二上漲，「投資人正在科技股以外尋找其他機會，醫療保健行業正是受益者之一」。

史坦普500價值股指數上漲0.9%，史坦普500成長股指數下跌0.2%。小盤股羅素2000指數收漲1.7%。

金融服務類股上漲1%，在史坦普500指數中對指數點數貢獻居第二。防禦性類股同樣表現較好，房地產類股上漲1.7%，公用事業類股上漲1.2%。

Netflix跌1.7%，Meta下跌1.6%，Google母公司Alphabet跌1%，拖累通訊服務指數下跌0.9%。

SpaceX盤後公布的第3季獲利遠超預期，上季淨利為44億美元，遠高於分析師平均預期的18.8億美元，激勵股價在盤後交易中上漲4%。

Netflix盤後發布的第4季獲利預測遜於預期，股價下跌6%。

Meta和特斯拉預定於周三公布財報。

通用汽車股價下跌6.8%。該公司表示，未來數月將面臨大宗商品成本上漲和卡車銷量下降帶來的壓力。

3M股價上漲5.8%。該公司表示，正擴大與亞馬遜的資料中心合作，並向亞馬遜一家子公司發行認股權證，可購買價值超過5.21億美元的3M普通股。這家工業集團還上調了全年獲利預期。