我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

航班大亂也拿不到錢？10種延誤或取消情況不再退款、補貼食宿

NBA開幕戰／喬治首秀狂轟38分 活塞113：121不敵塞爾提克

SpaceX上季營收倍增優於預期 AI業務勁增助攻

中央社／奧斯汀20日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
億萬富豪馬斯克旗下太空探索科技公司（SpaceX）今天美股盤後公布，截至9月30...
億萬富豪馬斯克旗下太空探索科技公司（SpaceX）今天美股盤後公布，截至9月30日的上季營收優於預期且年增逾1倍。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

SpaceX上季營收與淨利大幅超預期，AI算力出租及星鏈業務同步成長，但高額資本支出與ARPU下滑也顯示擴張成本上升。

億萬富豪馬斯克旗下太空探索科技公司（SpaceX）今天美股盤後公布，截至9月30日的上季營收優於預期且年增逾1倍，受人工智慧（AI）與星鏈（Starlink）衛星業務勁增帶動。

路透社報導，根據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，SpaceX上季營收達145.8億美元，高於市場預估值127.2億美元；同期淨利44億美元，遠高於分析師預估的15.7億美元。

SpaceX擴大投資運算基礎設施，使資本支出暴增近3倍。受此消息帶動，SpaceX盤後交易一度上漲約3%。

SpaceX的AI部門營收暴增逾9倍，來到76億美元，主要來自出租算力。不過，AI占該公司196億美元資本支出當中的164億美元，且這項支出在短期內料將續居高檔。

上季星鏈訂戶數達到1360萬，高於市場預估的1219萬。不過，隨著SpaceX拓展海外市場並推行平價方案，每戶平均收入（ARPU）已從2023年的99美元降至上季的69美元。

同時，投資人也正關注意馬斯克如何看待外界熱議的SpaceX與電動車廠特斯拉（Tesla）潛在合併案；特斯拉預計明天公布財報。

精華 FAQ

  • 截至9月30日的上季，SpaceX營收達145.8億美元，明顯高於市場預估的127.2億美元；淨利則達44億美元，也遠超分析師預估的15.7億美元，顯示獲利與成長皆強勁。

  • SpaceX AI部門營收暴增逾9倍至76億美元，主要來自出租算力，反映市場對運算基礎設施需求強勁。不過，AI也吃掉大部分資本支出，短期投資壓力仍高。

  • 上季星鏈訂戶數增至1360萬戶，高於市場預估的1219萬戶；但因拓展海外市場並推出平價方案，ARPU已從2023年的99美元降至69美元，反映擴張帶來收入結構變化。

美股 馬斯克 SpaceX

上一則

Netflix財測不如預期 尋求重振成長

下一則

美股道瓊勁揚1%、費半小跌 資金出走科技股 轉進醫療與價值股

延伸閱讀

SpaceX股價谷底反彈58% 讓馬斯克身價重返1兆美元

SpaceX股價谷底反彈58% 讓馬斯克身價重返1兆美元
又要接大單 SpaceX傳擬籌資400億元買NVIDIA晶片

又要接大單 SpaceX傳擬籌資400億元買NVIDIA晶片

準備接棒AI熱? 太空產業融資熱度飆 Q3吸金額創歷史新高

準備接棒AI熱? 太空產業融資熱度飆 Q3吸金額創歷史新高
SpaceX收購低段頻譜 補齊星鏈通信版圖 3大電信股盤後重挫

SpaceX收購低段頻譜 補齊星鏈通信版圖 3大電信股盤後重挫

熱門新聞

美銀（BofA）「牛熊指標」終於脫離「賣出」區域，是今年5月來首見，但美銀策略師哈奈特提醒投資人，進場逢低承接時候未到。（美聯社）

美股牛熊指標「賣出」訊號消失可進場了？ 美銀：買進時候未到

2026-10-17 07:10
公債殖利率升高，也為長期資產配置者創造更多選項。以美國公債殖利率與股利率差距做比較，現在10年期公債殖利率超過5%，而股市平均收益率（EPS／股價）僅3.9%，股利率更僅1.1%，為2000年來低點。（路透）

美兩大通膨數據急升 為何公債殖利率不升反降？

2026-10-15 15:42
美國費城半導體指數連跌七日，但分析師指出，那斯達克100指數15日走勢盤中大逆轉，或許是令人鼓舞的短多訊號。路透

費半指數連七跌 技術分析師：短多訊號閃現 有望漲到年底

2026-10-16 09:21
美國9月消費者物價指數（CPI）年增3.7%，同月薪資平均漲幅3%跟不上通膨。（路透）

川普為何和拜登一樣也栽在通膨？因為未記取4個教訓

2026-10-17 12:25
輝達執行長黃仁勳大讚英國在AI時代下擁有許多優勢，但卻因過度思考敗因而無法成功，呼籲當地人找回創業精神。（路透）

大國為何難成功？ 英國處於驚人有利位置 但黃仁勳一語點破劣勢

2026-10-16 07:20
經濟學家羅森伯格警告，美股愈來愈像泡沫，估值、槓桿與投資人部位的極端程度為他從業40年來未見，他已買進美國公債與海外股票。示意圖。(路透)

警告美股愈來愈像泡沫 羅森伯格改買美債、海外股票

2026-10-13 21:36

超人氣

更多 >
退休夫妻賣掉家當「游牧生活」每月花5000元租屋、每6周換城市住

退休夫妻賣掉家當「游牧生活」每月花5000元租屋、每6周換城市住
蒙古大火「逼近中國邊境」網轟：日本人放的火

蒙古大火「逼近中國邊境」網轟：日本人放的火
華女1次忽視 遭IRS莫名追討1700元 還被警告更嚴重後果

華女1次忽視 遭IRS莫名追討1700元 還被警告更嚴重後果
非高薪但信奉一理財法 34歲女不需再為退休存任何一分錢

非高薪但信奉一理財法 34歲女不需再為退休存任何一分錢
煎牛排「別用這種油」大廚提醒：高溫下易燒焦變苦

煎牛排「別用這種油」大廚提醒：高溫下易燒焦變苦