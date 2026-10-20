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最愛還是Nvidia？傳中企字節跳動等三廠 下訂逾350億美元大單

編譯陳苓／綜合外電
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輝達執行長黃仁勳。（路透）
輝達執行長黃仁勳。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

傳字節跳動、阿里巴巴與騰訊大買逾300萬個輝達RTX PRO 5500 GPU，總值超過350億美元，顯示在美國出口限制下，中企仍積極追逐可取得的降規晶片。

知情人士透露，中企字節跳動、阿里巴巴、騰訊，訂購了逾300萬個輝達（Nvidia） PRO 5500繪圖處理器（GPU），合計價值超過350億美元，顯示儘管美國限制晶片出口，中企仍亟欲採購符合出口禁令的輝達降規晶片。

路透引述不具名消息人士報導，輝達告知客戶與合作夥伴，無法保證能履行這些訂單，中企需求遠高於計劃產量。相關人士說，輝達告訴合作夥伴，或許只能收到總訂單量的5%-10%。另外，輝達2027年的RTX PRO 5500全球產量，不會超過300萬個，但中國客戶的訂單加總，超過600萬個。

中國三大科技巨擘下訂的GPU，每個要價約11,400美元，意味總值在350億美元以上。此種規模的訂單，顯示在美國限制之下，中企對輝達晶片的需求仍持續存在。

RTX PRO 5500是工作站晶片，用於專業電腦，而非大型資料中心。但美國出口管制禁止輝達資料中心晶片Blackwell B300，出售給中國買家；Hopper H200則須逐件審查。有鑑於此，儘管RTX PRO 5500效能不及B300與H200，卻是中國能採購的最強大輝達晶片之一。

輝達執行長黃仁勳先前表示，美國出口限制導致該公司在中國AI資料中心的市占，從幾乎全拿變成接近於零。但RTX PRO 5500的需求凸顯，輝達在當地出售的降規產品，擁有可觀的潛在市場。

精華 FAQ

  • 報導指出，下訂輝達GPU的中國科技公司包括字節跳動、阿里巴巴與騰訊。三者合計訂購逾300萬個RTX PRO 5500，顯示中國大型科技業對輝達產品仍有強烈需求。

  • 內文稱三家公司合計訂購超過300萬個GPU，每個約11,400美元，總值超過350億美元。由於中國客戶訂單加總已逾600萬個，需求明顯高於輝達可供產量。

  • 因美國出口管制禁止輝達Blackwell B300賣給中國，Hopper H200也需逐件審查；相較之下，RTX PRO 5500雖效能較弱，仍是中國目前能採購到的最強輝達晶片之一。

字節跳動 NVIDIA 輝達

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