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藍源追趕SpaceX 砸重金衝刺火箭事業

編譯陳律安／綜合報導
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貝佐斯旗下藍源（圖）為追趕對手SpaceX的龍頭地位，力圖在2030年前每周發射...
貝佐斯旗下藍源（圖）為追趕對手SpaceX的龍頭地位，力圖在2030年前每周發射數次新葛倫火箭。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

藍源正大舉投資佛州火箭基礎建設與產能，目標在2030年前讓新葛倫火箭每周多次發射，以縮小與SpaceX的差距。

亞馬遜創辦人貝佐斯旗下太空公司藍源（Blue Origin）的高層說，該公司力圖在2030年前每周發射數次新葛倫火箭，為此已砸下數十億美元投資相關基礎建設，以追趕對手SpaceX的龍頭地位。

路透報導，藍源打算在佛羅里達州增設更多新葛倫火箭的發射台與著陸台，自從這款旗艦重型火箭今年5月在該公司唯一的發射台爆炸後，已停飛至今，預計明年初恢復飛行。

藍源營運資深副總裁理查森在公司部落格文章中表示，藍源迄今已投入逾30億美元，在佛州興建占地約12.5公頃的大型生產與火箭整合設施，擁有約5000名員工。

理查森表示，藍源將斥資3.3億美元擴建這些設施，預計2027年夏季完工，以支援運載能力更強的新葛倫9x4型火箭生產。擴建完成後，每年最多可生產150具第二級火箭。他說：「展望未來，這些基礎設施的設計目標，是在2030年前支援每周多次發射任務。」

藍源是亞馬遜新興衛星網路服務Leo的主要發射供應商之一，而Leo將與SpaceX的星鏈競爭。馬斯克旗下的SpaceX是全球最頻繁發射火箭的業者，去年共執行165次獵鷹火箭發射任務，多用於部署自家的星鏈衛星。

精華 FAQ

  • 藍源希望在2030年前，讓新葛倫火箭達到每周可發射數次的節奏，藉由擴大產能與發射能力，逐步追上SpaceX在火箭發射市場的領先地位。

  • 藍源迄今已投入逾30億美元，在佛州興建占地約12.5公頃的大型生產與火箭整合設施，並配置約5000名員工，作為新葛倫火箭量產的重要基地。

  • 藍源計畫再投3.3億美元擴建佛州設施，預計2027年夏季完工，以支援新葛倫9x4型火箭生產，完工後每年最多可生產150具第二級火箭。

SpaceX 火箭 貝佐斯

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