蘋果智慧家庭裝置要裝機械手 螢幕會自動轉向
蘋果傳出研發HomeView高階版，將加入可360度旋轉的機械手臂與9吋螢幕，能自動朝向說話者，預計2027或2028年上市。
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蘋果傳出研發HomeView高階版，將加入可360度旋轉的機械手臂與9吋螢幕，能自動朝向說話者，預計2027或2028年上市。
蘋果的智慧家庭裝置HomeView，展現出機器手臂的潛能，彭博記者葛曼（Mark Gurman）透露，蘋果正在研發更高階版本，內建機器手臂，能把螢幕自動轉向說話者。
葛曼指出，新款產品將搭載約9吋螢幕和可360度旋轉的機械手臂，能夠聲控辨識說話者，自動轉向發話人，規劃2027或2028年推出，讓這款裝置更像能和家人互動的居家夥伴。
目前HomeView搭載7吋螢幕，能辨識不同家庭成員、提供個人化回應，但螢幕無法自行轉動，使用者仍須走到裝置前，或手動調整方向。葛曼指出，蘋果自己的廣告就顯示出這種不便：一家人輪流使用HomeView，有人查行事曆、有人傳訊息，也有人請Siri查資料，每個人都得手動把螢幕轉向自己。
新版機械手臂可望改善這種不便。例如，使用者在廚房走動、進行FaceTime通話時，螢幕能跟著轉動；家人圍在廚房料理台旁，也能自動朝向正在說話的人，減少手動調整的需要。
葛曼說，新產品代號J595，並非接替現有HomeView，而是更高階的機種。正式名稱尚未確定，可能在HomeView後加上Max、Ultra或360，也可能另取新名。
最大特色是內建可360度旋轉的機械手臂，能依聲控辨識說話者，自動把螢幕轉向發話人，讓裝置更像能互動的居家夥伴。 現有HomeView是7吋螢幕，雖可辨識家庭成員並回應，但不能自行轉動；新版則升級為約9吋螢幕，並加入機械手臂，自動對準使用者。 彭博記者葛曼指出，這款代號J595的新產品預計在2027或2028年推出，且不會取代現有HomeView，而是作為更高階的機種上市。
精華 FAQ
最大特色是內建可360度旋轉的機械手臂，能依聲控辨識說話者，自動把螢幕轉向發話人，讓裝置更像能互動的居家夥伴。
現有HomeView是7吋螢幕，雖可辨識家庭成員並回應，但不能自行轉動；新版則升級為約9吋螢幕，並加入機械手臂，自動對準使用者。
彭博記者葛曼指出，這款代號J595的新產品預計在2027或2028年推出，且不會取代現有HomeView，而是作為更高階的機種上市。
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