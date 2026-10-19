Google前CEO這筆AI投資要沖天了 身價有望暴增至800億元

Google前執行長的施密特（Eric Schmidt）。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 前Google執行長施密特早期重押AI新創Anthropic，若該公司以高達2兆美元估值上市，他的身價可望暴增至近800億美元。

曾經擔任Google 執行長的施密特（Eric Schmidt）因早期投資AI新創公司Anthropic ，目前持有該公司約1%股權。根據知情人士說法，隨著Anthropic即將上市，施密特有望成為此次IPO中，個人獲利最豐厚的投資人之一。

彭博資訊引述的知情人士表示，施密特在Anthropic的A輪募資時投資數千萬美元。目前尚不清楚施密特自最初投資以來，是否已出售部分持股。

施密特與Anthropic均拒絕置評。

市場高度期待的Anthropic IPO預料將為公司員工與投資人帶來巨額財富。根據該公司上一輪募資的估值，Anthropic 七位共同創辦人的身價目前已各達80億美元，並因此躋身彭博億萬富豪指數，躍居全球500大富豪行列。

據數據公司PitchBook資料，71歲的施密特在2021年首次投資Anthropic 時，該公司估值僅為4.61億美元。投資人上周指出，Anthropic合理的估值區間約為1.8兆至2兆美元。若達到區間上緣，Anthropic的估值將是其A輪募資時估值的4,300多倍。

根據彭博財富指數，若以此估值計算，施密特持有的Anthropic股權將使其身價增加約三分之一，推升至近800億美元。即使採用Anthropic最近一輪募資時的9,650億美元估值，施密特的身價也將增加近100億美元，而他目前的身價為575億美元。

過去15年來，施密特已成為活躍的科技投資人，透過旗下個人投資機構TomorrowVentures、Innovation Endeavors，以及旗下家族辦公室Hillspire等多個投資平台布局。PitchBook資料顯示，這些平台參與了數百筆不同的創投投資。

如果Anthropi上市時的估值達到2兆美元，施密特這筆投資的回報，將超越Innovation Endeavors於2011年早期投資 Uber的成果。Uber在2019年上市時，估值已成長約1,400倍，達820億美元。

知情人士本月稍早透露，Anthropic預定最快11月9日當周正式啟動首次公開發行（IPO）的市場推廣，按此時程，該公司有望在美國感恩節假期前開始掛牌交易，預料最遲年底前上市。

知情人士表示，Anthropic預期此次IPO的規模將追平或超越SpaceX於6月創下的1.77兆美元IPO規模紀錄。