再談450億美元算力大單 Nvidia投資的Nscale攜Anthropic拚IPO身價

AI雲端業者Nscale有輝達（NVIDIA）投資背書。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 輝達投資的Nscale正與Anthropic洽談高達450億美元的算力合約，若成局可強化其IPO估值，但市場也對AI資料中心擴張帶來的巨額債務感到憂慮。

輝達 （NVIDIA ）投資的AI雲端業者Nscale，據報正和Claude開發商Anthropic 洽談第二筆大型算力合約，價值可能達450億美元，將由美國西維吉尼亞州Monarch園區的第二棟資料中心提供服務。

彭博引述Nscale為籌備首次公開發行股票（IPO）提交的文件指出，Anthropic已和Nscale簽訂價值最高約446億美元的基礎設施合約。

知情人士說，Monarch園區第二棟資料中心將使用輝達先進的Vera Rubin AI晶片，提供460 MW規模的算力。Anthropic也享有園區規劃中第三棟資料中心的優先承租權。

知情人士說，新交易最快未來幾天內定案，但討論仍在進行，細節可能調整，尚未敲定最後決定。

若再取得一筆數百億美元的算力合約，將有助Nscale爭取約300億美元上市估值。彭博先前報導，部分投資人已要求該公司降低IPO估值目標。

Anthropic是Nscale的主要客戶，也已成為資料中心業者的重要客戶。該公司簽訂的合約包括和Fluidstack合作的500億美元交易、和基礎設施新創Volta Infrastructure Holdings合作的100億美元交易，以及和馬斯克旗下SpaceX合作的450億美元交易。

IPO文件顯示，Monarch園區完工後，總電力容量可擴充至逾8GW。

微軟原本預計承租Monarch園區的部分設施，3月曾宣布，已為這座規劃中的資料中心簽署意向書。但彭博報導，微軟夏季退出這個西維吉尼亞州計畫後，Anthropic得以接手承租。

Anthropic今年5月估值高達9,650億美元，預計未來幾個月將推動可能創紀錄的IPO，也持續尋找更多算力，以支應業務成長。

不過，投資人對AI資料中心建設熱潮背後的龐大舉債愈來愈不安，從晶片股到雲端運算業者債券，都受到影響。

Nscale於9月公開提交美國上市申請，雖已過了規定的15天等待期，仍未正式向投資人推介IPO。知情人士先前說，該公司正處理美國證管會（SEC）對申請文件提出的意見，計劃待相關問題解決後，再展開推介。

Nscale上月完成33.6億美元上市前募資，由洛布旗下Third Point領投，參與者包括輝達、阿波羅全球管理、Citadel、Hudson Bay Capital和阿布達比投資委員會。