馬斯克送大禮 承諾明年贈與每名美國兒童1股SpaceX股票
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馬斯克在X上宣布，明年將送給每名美國兒童1股SpaceX股票，並稱這只是首批安排，消息引發大量討論與估算。
AI摘要
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馬斯克在X上宣布，明年將送給每名美國兒童1股SpaceX股票，並稱這只是首批安排，消息引發大量討論與估算。
全球首富馬斯克表示，明年將給「每一名美國兒童」一股SpaceX股票，並表示，「這是首批，還會有更多」。
馬斯克在美東時間19日上午在X上發文，許下這個承諾，至截稿為止，已吸引逾74萬次點閱，以及超過2000名網友留言。
X用戶@Vishal Singh在下方留言指出，「美國約有7,200萬名兒童，意味著馬斯克將發放0.546%的SpaceX股票，價值相當於105.2億美元」。
另一名用戶@Stanisław Wójcik則表示，「這麼一來，左翼人士將無法理解，此舉到底算是社會主義還是資本主義」。
根據彭博資訊彙整數據，SpaceX在外流通股票達81億股。
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他表示，明年將給「每一名美國兒童」1股SpaceX股票，並強調這只是首批，之後還會有更多相關贈與安排。 截至截稿，該貼文已吸引逾74萬次點閱與超過2000則留言，顯示外界對這項承諾與其實際可行性高度關注。 有用戶依美國約7200萬名兒童推算，若每人發1股，約相當於發放0.546%的SpaceX股票，價值約105.2億美元。
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他表示，明年將給「每一名美國兒童」1股SpaceX股票，並強調這只是首批，之後還會有更多相關贈與安排。
截至截稿，該貼文已吸引逾74萬次點閱與超過2000則留言，顯示外界對這項承諾與其實際可行性高度關注。
有用戶依美國約7200萬名兒童推算，若每人發1股，約相當於發放0.546%的SpaceX股票，價值約105.2億美元。
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