藍源衝刺火箭發射 砸數十億美元追趕SpaceX

亞馬遜創辦人貝佐斯 旗下太空公司藍源（Blue Origin）的高層說，該公司力圖在2030年前每周發射數次新葛倫火箭 ，為此已砸下數十億美元投資相關基礎建設，以追趕對手SpaceX 的龍頭地位。

路透報導，藍源打算在佛羅里達州增設更多新葛倫火箭的發射台與著陸台，自從這款旗艦重型火箭今年5月在該公司唯一的發射台爆炸後，已停飛至今，預計明年初恢復飛行。

藍源營運資深副總裁理查森在公司部落格文章中表示，藍源迄今已投入逾30億美元，在佛州興建占地約12.5公頃的大型生產與火箭整合設施，擁有約5000名員工。

理查森表示，藍源將斥資3.3億美元擴建這些設施，預計2027年夏季完工，以支援運載能力更強的新葛倫9x4型火箭生產。擴建完成後，每年最多可生產150具第二級火箭。他說：「展望未來，這些基礎設施的設計目標，是在2030年前支援每周多次發射任務。」

藍源是亞馬遜新興衛星網路服務Leo的主要發射供應商之一，而Leo將與SpaceX的星鏈競爭。馬斯克旗下的SpaceX是全球最頻繁發射火箭的業者，去年共執行165次獵鷹火箭發射任務，多用於部署自家的星鏈衛星。