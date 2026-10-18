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美股期指反彈…油價自110美元高檔回跌 本周指望科技財報救大盤

編譯葉亭均／綜合外電
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紐約證交所。（歐新社）
紐約證交所。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

美股期指自上周科技股重挫後反彈，市場聚焦本周密集財報、AI投資回報與油價高檔帶來的通膨及利率不確定性。

美股期貨指數今（19日）開盤後上漲，從上周五科技股領跌的跌勢中反彈，國際油價則從上周五觸及的110美元高點回跌。投資人將目光轉向本周密集公布的企業財報，尋找市場走向的線索。

在美東時間周日下午近7時，史坦普500指數期貨上漲0.3%，科技股比重較高的那斯達克100指數期貨則上漲0.7%。

兩大指數上周五均收跌，費城半導體指數更重挫3.8%，如今期貨回升，為市場帶來些許喘息空間。VIX恐慌指數上周五盤中一度觸及四個月高點，美元兌主要貨幣則漲跌互見。

本周將有超過70家史坦普500指數成分企業公布財報，其中包括「科技七雄」成員特斯拉與Meta Platforms。在上周市場劇烈震盪後，AI交易再度成為焦點。亞洲方面，中國周一將公布一系列經濟數據，為全球第二大經濟體的前景提供最新線索。

布蘭特原油期貨周一盤中下跌0.9%，報每桶108.85美元，自上周五觸及的每桶110美元回跌。不過，油價處在逼近每桶110美元的高檔，加劇通膨疑慮，也讓利率前景更加複雜。美國聯準會（Fed）已進入10月28日利率決策會議前的溝通靜默期；與此同時，美國與烏克蘭關係惡化，地緣政治風險依然高漲。

隨著市場對大規模AI基礎建設投資能否帶來足夠回報的疑慮升高，投資人正為股市與債市可能進一步波動做準備。衡量債券市場波動程度的指標也持續處於高檔，而燃料與食品價格居高不下，進一步加重各國央行的壓力。

墨爾本金融交易平台Capital.com資深分析師羅達（Kyle Rodda）表示：「我們正處於一個典型的高度不確定時期。」

他說：「好幾項因素正同時交會。AI企業財報即將公布，利率前景持續不明朗，美國期中選舉也只剩幾周。對亞洲市場而言，衝擊將更加明顯，因為亞洲對半導體、高殖利率環境及能源價格的曝險，都放大了這些因素的影響。」

精華 FAQ

  • 因上周五科技股領跌後出現技術性回升，標普500與那指100期貨同步上漲，帶動市場略獲喘息，但整體仍受高波動與財報風險影響。

  • 布蘭特原油雖從110美元回落至108.85美元附近，但仍處高檔，會加劇通膨疑慮，使Fed利率路徑更難判斷，也提高股債市場波動。

  • 市場將觀察逾70家標普500成分股財報，尤其特斯拉與Meta等科技股，同時留意中國經濟數據、AI投資回報疑慮，以及地緣政治風險。

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