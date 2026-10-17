中製晶片快追上美國？英特爾陳立武：其實沒落後太多
英特爾執行長陳立武指出，中國晶片製造能力並未明顯落後美國，英特爾則將在政府支持下長期發展晶圓代工，並以台積電為例強調需要時間。
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英特爾執行長陳立武指出，中國晶片製造能力並未明顯落後美國，英特爾則將在政府支持下長期發展晶圓代工，並以台積電為例強調需要時間。
英特爾（Intel）執行長陳立武接受日媒專訪時表示，中國的晶片製造能力並沒有落後美國太多，而對於中國能否在五到十年內追上美國，他直言：「就目前來看，我認為他們並沒有落後太多。」
陳立武受訪時也談到，美國政府雖然持有英特爾的少數股權，但沒有「任何政策」可干預公司的商業策略與治理。他強調，公司仍可依自身最佳利益，作出經營決策。
美國政府去年以89億美元取得英特爾9.9%股權，之後因該公司發行新股，因此稀釋到約8.2%。
陳立武指出，美國政府的支持，有助英特爾進行長期投資，並建立具有競爭力的晶圓代工事業。他以台積電為例指出，該公司歷經10到20年，才成為全球領先的晶圓代工業者。
他表示，「從晶圓代工業務的角度來看，英特爾必須將眼光放長遠，而能夠獲得政府的大力支持非常重要」，並說，若執行得當，晶圓代工有望成為成長引擎，但這「需要時間」。
他認為中國晶片製造能力並沒有落後美國太多，對於5到10年內是否能追上美國，他也表示目前看來差距沒有外界想像中那麼大。 陳立武強調，美國政府持有少數股權，但沒有任何政策可干預英特爾的商業策略與治理，公司仍能依自身最佳利益做經營決策。 他指出，美國政府支持有助英特爾進行長期投資並建立競爭力，若執行得當，晶圓代工可成為成長引擎，但這需要長時間累積。
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他認為中國晶片製造能力並沒有落後美國太多，對於5到10年內是否能追上美國，他也表示目前看來差距沒有外界想像中那麼大。
陳立武強調，美國政府持有少數股權，但沒有任何政策可干預英特爾的商業策略與治理，公司仍能依自身最佳利益做經營決策。
他指出，美國政府支持有助英特爾進行長期投資並建立競爭力，若執行得當，晶圓代工可成為成長引擎，但這需要長時間累積。
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