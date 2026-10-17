我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖

26娃案╱檢方稱家裡有嬰兒骨灰 小孩從未出過門

中製晶片快追上美國？英特爾陳立武：其實沒落後太多

編譯吳孟真／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
英特爾執行長陳立武。（路透）
英特爾執行長陳立武。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

英特爾執行長陳立武指出，中國晶片製造能力並未明顯落後美國，英特爾則將在政府支持下長期發展晶圓代工，並以台積電為例強調需要時間。

英特爾（Intel）執行長陳立武接受日媒專訪時表示，中國的晶片製造能力並沒有落後美國太多，而對於中國能否在五到十年內追上美國，他直言：「就目前來看，我認為他們並沒有落後太多。」

陳立武受訪時也談到，美國政府雖然持有英特爾的少數股權，但沒有「任何政策」可干預公司的商業策略與治理。他強調，公司仍可依自身最佳利益，作出經營決策。

美國政府去年以89億美元取得英特爾9.9%股權，之後因該公司發行新股，因此稀釋到約8.2%。

陳立武指出，美國政府的支持，有助英特爾進行長期投資，並建立具有競爭力的晶圓代工事業。他以台積電為例指出，該公司歷經10到20年，才成為全球領先的晶圓代工業者。

他表示，「從晶圓代工業務的角度來看，英特爾必須將眼光放長遠，而能夠獲得政府的大力支持非常重要」，並說，若執行得當，晶圓代工有望成為成長引擎，但這「需要時間」。

精華 FAQ

  • 他認為中國晶片製造能力並沒有落後美國太多，對於5到10年內是否能追上美國，他也表示目前看來差距沒有外界想像中那麼大。

  • 陳立武強調，美國政府持有少數股權，但沒有任何政策可干預英特爾的商業策略與治理，公司仍能依自身最佳利益做經營決策。

  • 他指出，美國政府支持有助英特爾進行長期投資並建立競爭力，若執行得當，晶圓代工可成為成長引擎，但這需要長時間累積。

台積電 英特爾 陳立武

上一則

「現在並非最佳時機」 旅遊行程平台Klook撤回在美IPO申請

延伸閱讀

英特爾遭控詐欺 撕毀晶圓代工合約 高塔半導體求償恐涉數億美元

英特爾遭控詐欺 撕毀晶圓代工合約 高塔半導體求償恐涉數億美元
會被台積取代？英特爾：持續參與Terafab超級晶圓廠計畫

會被台積取代？英特爾：持續參與Terafab超級晶圓廠計畫
英特爾14A製程 傳拿到博通、Google、蘋果、Nvidia大單

英特爾14A製程 傳拿到博通、Google、蘋果、Nvidia大單
博通CEO陳福陽：AI成長最大瓶頸是資金非記憶體晶片 陳立武這麼說

博通CEO陳福陽：AI成長最大瓶頸是資金非記憶體晶片 陳立武這麼說

熱門新聞

川普三周前才簽署新的對俄制裁法，如今政策轉向引發批評。（路透）

美股周五收高、台積電ADR連四跌 下周開盤前五件值得回顧的大事

2026-10-10 07:10
美銀（BofA）「牛熊指標」終於脫離「賣出」區域，是今年5月來首見，但美銀策略師哈奈特提醒投資人，進場逢低承接時候未到。（美聯社）

美股牛熊指標「賣出」訊號消失可進場了？ 美銀：買進時候未到

2026-10-17 07:10
公債殖利率升高，也為長期資產配置者創造更多選項。以美國公債殖利率與股利率差距做比較，現在10年期公債殖利率超過5%，而股市平均收益率（EPS／股價）僅3.9%，股利率更僅1.1%，為2000年來低點。（路透）

美兩大通膨數據急升 為何公債殖利率不升反降？

2026-10-15 15:42
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。 （美聯社）

馬斯克：會找到方法 製造「比誰都好的晶片」

2026-10-11 07:20
美國費城半導體指數連跌七日，但分析師指出，那斯達克100指數15日走勢盤中大逆轉，或許是令人鼓舞的短多訊號。路透

費半指數連七跌 技術分析師：短多訊號閃現 有望漲到年底

2026-10-16 09:21
經濟學家羅森伯格警告，美股愈來愈像泡沫，估值、槓桿與投資人部位的極端程度為他從業40年來未見，他已買進美國公債與海外股票。示意圖。(路透)

警告美股愈來愈像泡沫 羅森伯格改買美債、海外股票

2026-10-13 21:36

超人氣

更多 >
郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失

郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失
拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我
住加州20年後搬到南卡「生活變了」 華人揭移居原因

住加州20年後搬到南卡「生活變了」 華人揭移居原因
白宮新發言人只當5天 記者：登場2分鐘就知會下台

白宮新發言人只當5天 記者：登場2分鐘就知會下台
郭靜純移居加拿大多年 自爆和製作人老公離婚：硬要在一起是折磨

郭靜純移居加拿大多年 自爆和製作人老公離婚：硬要在一起是折磨