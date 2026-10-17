中製晶片快追上美國？英特爾陳立武：其實沒落後太多

英特爾執行長陳立武。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 英特爾執行長陳立武指出，中國晶片製造能力並未明顯落後美國，英特爾則將在政府支持下長期發展晶圓代工，並以台積電為例強調需要時間。

英特爾 （Intel）執行長陳立武 接受日媒專訪時表示，中國的晶片製造能力並沒有落後美國太多，而對於中國能否在五到十年內追上美國，他直言：「就目前來看，我認為他們並沒有落後太多。」

陳立武受訪時也談到，美國政府雖然持有英特爾的少數股權，但沒有「任何政策」可干預公司的商業策略與治理。他強調，公司仍可依自身最佳利益，作出經營決策。

美國政府去年以89億美元取得英特爾9.9%股權，之後因該公司發行新股，因此稀釋到約8.2%。

陳立武指出，美國政府的支持，有助英特爾進行長期投資，並建立具有競爭力的晶圓代工事業。他以台積電 為例指出，該公司歷經10到20年，才成為全球領先的晶圓代工業者。

他表示，「從晶圓代工業務的角度來看，英特爾必須將眼光放長遠，而能夠獲得政府的大力支持非常重要」，並說，若執行得當，晶圓代工有望成為成長引擎，但這「需要時間」。