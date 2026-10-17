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通膨震撼連番來襲為何美債逢利空不跌？分析師：殖利率觸頂了

編譯湯淑君／綜合外電
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本周消費者物價和生產者物價漲幅都高於預期，但公債價格遭遇利空卻不跌，反倒吸引買家...
本周消費者物價和生產者物價漲幅都高於預期，但公債價格遭遇利空卻不跌，反倒吸引買家踴躍進場，殖利率不升反降，可能顯示美債殖利率已觸頂。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

美國通膨數據意外偏熱，但10年期美債殖利率卻在5.36%附近出現買盤，顯示市場可能已反映大量利空並接近觸頂。

本周美國債市發生一件怪現象：消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）比預期火熱，理應重創公債價格、激升殖利率，不料卻吸引買家踴躍進場，以致殖利率不升反降。專家指出，種種跡象指向美債殖利率已觸頂了，投資人應留意。

近幾個月來，美國長期公債殖利率節節升高，基準的10年期美債殖利率最近衝上5.36%，大約是24年來最高水準，從抵押房貸到小型股都備感壓力。殖利率上揚時，債券價格下跌。

利空不跌 債市釋出殖利率觸頂訊號

本周發布的經濟數據正投債券空頭所好：14日（周三）公布的美國9月CPI年增率躍上3.7%，高於分析師預期。10年期美債殖利率先是奔向5.33%，不料隨即引爆大量買盤，終場將10年期殖利率壓回5.18%。

周四出爐的9月PPI暴增1.3%，寫下逾四年來最大月增幅紀錄，且大約是經濟學家預估增幅的兩倍。往常在這種情況下，美債殖利率不飆升才怪。怪的是，10年期殖利率反倒大跳水，當天收盤陡降約10個基點，猛摔到5.09%，是一年多來最大單日跌幅。

MarketWatch報導，曾任Mauldin Economics首席股票分析師、現為TikStocks創辦人的羅斯指出，這是典型的「利空不跌」，壞消息不斷湧出，價格卻不再下跌，可見資產價格已充分反映夠多的壞消息。

周四美債大漲，也可能出自於其他因素，例如人工智慧（AI）概念股當天賣壓狂湧，助長遁入政府公債避風頭的買盤，以及聯準會（Fed）官員的「鴿派」發言促使市場降低Fed近期再度升息的預期。

但羅斯認為，這不表示市場釋出的訊號失效。美國公債有諸多理由激起賣壓，實際上卻沒發生。

而且，債市對通膨升溫的異常反應，只是更廣泛趨勢的一環。一周前，在殖利率飆上5.36%之後，美國政府標售390億美元的10年期公債，不料需求卻十分熱絡。

高殖利率吸引買家進場

一個簡單理由，可解釋何以致此：高殖利率終於遏止殖利率繼續攀高。

10年期美債提供超過5%的收益，已開始吸引退休人士、退休基金、保險公司、外國機構等尋求更高收益的買家。基金投資人也察覺機會來了：美國公債基金10月初吸引將近140億美元的資金流入，延續第3季吸金593億美元（創新高紀錄）的趨勢。

羅斯強調，5.36%未必是10年期美債殖利率確切的頂點，但殖利率觸頂或接近觸頂的證據日增：公債標售引發強勁需求、資金大舉流入、買家似乎在殖利率升破5.3%時現身。就連兩項意外火熱的通膨數據，都未再掀起賣壓。

若長債殖利率觸頂下滑趨勢確立，影響將擴及美國公債以外的市場。

影響包括：抵押房貸利率紓緩，小企業融資成本壓力減輕，成長型股票估值折價率縮小等。而且，今日買進美國公債的投資人，有可能魚與熊掌兼得：既能獲得高於5%的收益，倘若日後殖利率下滑還能賺資本利得。長債殖利率若真的觸頂，買長天期公債ETF的投資人也可能獲利。

精華 FAQ

  • 文章指出，市場出現典型的「利空不跌」現象，代表壞消息可能已被充分消化；同時高殖利率吸引退休金、保險公司與外資等買盤進場，壓抑殖利率再升。

  • 包括10年期公債標售需求強勁、10月初公債基金大舉流入、殖利率升破5.3%後買家出現，以及通膨數據火熱卻未引發新一波賣壓，這些都被視為觸頂跡象。

  • 可能讓抵押房貸利率、小企業融資成本與成長股估值壓力下降；同時，現在買進美債的投資人除可享有5%以上收益，未來若殖利率下滑，還可能再賺到資本利得。

殖利率 通膨

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