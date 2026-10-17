我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓中城地鐵爆槍擊 男子胸部中彈亡 嫌犯蒙面逃逸

法示威演變成暴力衝突 縱火破壞頻傳逾400人被捕

AI泡沫爆炸是什麼模樣？本周市場「彩排」可見4大特徵

編譯湯淑君／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
人工智慧（AI）市場泡沫炸裂會是什麼情景？從本周金融市場「彩排」已可窺知一二。（...
人工智慧（AI）市場泡沫炸裂會是什麼情景？從本周金融市場「彩排」已可窺知一二。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

本周市場已提前演練AI泡沫可能破裂的樣貌，呈現美元轉弱、公債走強、半導體相關資產重挫與舊經濟股受捧等特徵。

人工智慧（AI）市場泡沫炸裂會是什麼模樣？本周金融市場已預先彩排了。

其實，AI泡沫警訊已人盡皆知，從債務水準高得驚人，到運用創意手法將債務移出資產負債表等，都已引發憂慮。專業投資人指出，對AI懷著非理性憧憬，超大規模雲端業者大舉發債籌措AI投資財源，是兩大顧慮。主要國家央行和國際貨幣基金（IMF）、國際清算銀行（BIS）等機構也紛紛警告，AI投資榮景不可能永遠持續，一旦氛圍轉變導致投資戛然而止，就可能引爆系統性震撼。

凡此種種，早已是舊聞，但為何本周下半周市場氛圍急轉直下？晶片股雲集的南韓股市單日暴跌8%，資料中心營運商發行的公司債大跳水，防範倒債風險的信用違約交換（CDS）價格飆升。美國金融市場並未崩潰，但這一切已讓投資人淺嚐到AI泡沫爆裂可能的滋味。

兩大跡象清晰可見。一，優質但無趣的非科技股，表現相對出色。二，近來慘遭投資人鞭笞的美國公債，價格止跌回升，顯示擔心AI泡沫爆破衝擊美國經濟成長的投資人，連忙遁入安全資產規避風險，即使本周通膨數據比預期火熱，通常這種情況會刺激殖利率飆升，但10年期美債殖利率卻不升反降。債券價格與殖利率呈反向關係。

另一異常現象是，在市場動盪時每每吸引避險買盤的美元，這回卻明顯走軟。美元指數（DXY）從周三高點回落將近1%，強化「AI泡沫」一旦爆破將引爆全球資金撤離美國市場和美元資產的理論。

AI泡沫爆破可能導致的四種情況

總的來說，本周金融市場已先預演「AI泡沫」爆破可能導致的情景，四種特徵清楚可見：美元貶值、公債價格大漲、靠半導體榮景支撐的資產市場重挫，以及舊經濟股重獲青睞。

究竟是什麼原因點燃市場避險氣氛？分析師指出幾個因素，博通（Broadcom）執行長警告晶片股投資人莫把市場當作賭場；CoreWeave尋求融資，擬求助於保險公司；多家資料中心營運商擬在澳洲和亞洲股市掛牌的計畫挫敗。

這些都是小事，單獨來看都不足以導致市場風雲變色；但疊加起來，就給「AI股鼎盛時期已過」平添愈來愈多的證據。

也就是說，買AI股輕鬆賺大錢的日子已結束了，如今投資人開始嚴格拷問AI相關公司一個現實問題：如何把巨額資本支出轉化成持久的營收成長？請證明給我看。

本周市場反應顯示，投資人不但已對AI股前景存疑，而且還抽腿逃往典型的安全避風港：價格已跌得十分低廉的先進國家政府公債。

目前為止，AI股只是「重挫」，尚未「崩盤」，將來引爆市場崩跌的導火線為何，不得而知。但顯然市場氛圍已轉變。AI股漲勢靠樂觀氛圍而生，也將因為氛圍轉惡而亡。

精華 FAQ

  • 主要跡象包括美元指數回落、公債價格上漲、半導體與資料中心相關資產下跌，以及投資人轉向舊經濟股與安全資產，顯示市場風險偏好明顯降溫。

  • 因為投資人開始不再只看題材，而是嚴格檢驗AI公司如何把巨額資本支出轉成長期營收；再加上博通警告、CoreWeave融資與資料中心掛牌受挫，都強化疑慮。

  • 文章認為可能出現4種情況：美元貶值、先進國家公債價格大漲、靠半導體榮景支撐的資產大跌，以及原本被冷落的舊經濟股重新受到資金青睞。

上一則

浪費詐騙集團17年 新創派AI臥底裝傻陪聊 還釣出情報反詐

延伸閱讀

AI公司CDS價格上漲恐是警訊？5個方法辨別美股後市吉凶

AI公司CDS價格上漲恐是警訊？5個方法辨別美股後市吉凶
費半周跌逾11% 台積電ADR挫近9% 下周就看AI財報能否止血

費半周跌逾11% 台積電ADR挫近9% 下周就看AI財報能否止血
全球債市否極泰來 本周表現2月來最強

全球債市否極泰來 本周表現2月來最強
美股創高 小型股疲態露餡 法興預測後市2情境

美股創高 小型股疲態露餡 法興預測後市2情境

熱門新聞

川普三周前才簽署新的對俄制裁法，如今政策轉向引發批評。（路透）

美股周五收高、台積電ADR連四跌 下周開盤前五件值得回顧的大事

2026-10-10 07:10
美銀（BofA）「牛熊指標」終於脫離「賣出」區域，是今年5月來首見，但美銀策略師哈奈特提醒投資人，進場逢低承接時候未到。（美聯社）

美股牛熊指標「賣出」訊號消失可進場了？ 美銀：買進時候未到

2026-10-17 07:10
公債殖利率升高，也為長期資產配置者創造更多選項。以美國公債殖利率與股利率差距做比較，現在10年期公債殖利率超過5%，而股市平均收益率（EPS／股價）僅3.9%，股利率更僅1.1%，為2000年來低點。（路透）

美兩大通膨數據急升 為何公債殖利率不升反降？

2026-10-15 15:42
美國費城半導體指數連跌七日，但分析師指出，那斯達克100指數15日走勢盤中大逆轉，或許是令人鼓舞的短多訊號。路透

費半指數連七跌 技術分析師：短多訊號閃現 有望漲到年底

2026-10-16 09:21
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。 （美聯社）

馬斯克：會找到方法 製造「比誰都好的晶片」

2026-10-11 07:20
經濟學家羅森伯格警告，美股愈來愈像泡沫，估值、槓桿與投資人部位的極端程度為他從業40年來未見，他已買進美國公債與海外股票。示意圖。(路透)

警告美股愈來愈像泡沫 羅森伯格改買美債、海外股票

2026-10-13 21:36

超人氣

更多 >
華女15歲來美 大學經營乾洗店 今成AI教母資料庫賣出82億

華女15歲來美 大學經營乾洗店 今成AI教母資料庫賣出82億
拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我
郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失

郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失
住加州20年後搬到南卡「生活變了」 華人揭移居原因

住加州20年後搬到南卡「生活變了」 華人揭移居原因
白宮新發言人只當5天 記者：登場2分鐘就知會下台

白宮新發言人只當5天 記者：登場2分鐘就知會下台