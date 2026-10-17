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美股牛熊指標「賣出」訊號消失可進場了？ 美銀：買進時候未到

編譯湯淑君／綜合外電
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美銀（BofA）「牛熊指標」終於脫離「賣出」區域，是今年5月來首見，但美銀策略師...
美銀（BofA）「牛熊指標」終於脫離「賣出」區域，是今年5月來首見，但美銀策略師哈奈特提醒投資人，進場逢低承接時候未到。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

美銀牛熊指標雖已跌破8、解除賣出訊號，但哈奈特仍警告投資人短期不要急著逢低承接，應待Fed決策與11月期中選舉後再評估。

美銀（BofA）衡量股市氛圍的「牛熊指標」終於脫離「賣出」區域，是5月來首見，但美銀策略師哈奈特提醒投資人，進場逢低承接時候未到。

MarketWatch報導，美銀「牛熊指標」（Bull & Bear Indicator）已從8.1降到7.4，意指投資人此刻看漲情緒壓過看跌，但並未樂觀到奮勇逆勢加碼。這項指標考量多重因素，包括避險基金持有部位、股市和債市資金流動、股市「廣度」，以0到10的刻度衡量華爾街市場氛圍。

自今年5月來，「牛熊指標」一直維持在8以上，閃爍「賣出」訊號；如今雖已跌破8、脫離「賣出」領域，美銀首席投資策略師哈奈特仍建議投資人，未來數周宜維持「去風險」模式，等到聯準會（Fed）下次決策會議和11月3日期中選舉過後，再伺機而動。

美銀的資料顯示，在今年「牛熊指標」閃現「賣出」訊號的期間，美股史坦普500指數漲幅約3%，但檢視2002年以來16段「賣出」時期，未來兩個月史坦普500平均下跌3%。

哈奈特指出，史坦普500指數近來下挫，顯示今夏牛氣沖天的漲勢已告一段落，但投資人的資產配置尚未減碼以降低曝險。

兩大顧慮未除 逢低承接時刻未到

美銀本周進行的基金經理人調查顯示，受訪者持有的現金部位仍非常低，只占投資組合3.9%而已，而且2026年科技股吸引的資金流入創新高。

另一個應該謹慎行事的理由：期中選舉若民主黨大獲全勝，同時拿下國會參、眾兩院，可能觸發市場劇烈反應。

哈奈特團隊認為，美債殖利率從高峰下滑，可望導致第4季美國股市「廣度」改善。本周10年期美債殖利率下降，就已嘉惠不動產股、小型股，以及非必需消費品股。儘管科技股也會受惠於借貸利率下降，但基金經理人調查顯示，科技股持有部位仍維持「加碼」（高於標竿指數），基金經理人目前普遍認為「AI泡沫」疑慮是2027年的問題。

哈奈特維持長期建議不變：押注黃金、大宗商品和新興市場，並減持放空美債和中國大陸股票的部位。

精華 FAQ

  • 這表示市場情緒已從極度偏空回落，投資人看漲情緒開始壓過看跌，但尚未樂觀到足以明確加碼。對美銀而言，這只是脫離賣出區域，並不等於買點已成熟。

  • 他認為投資人現金部位仍偏低、科技股資金流入過熱，且11月期中選舉與Fed下次決策前都可能帶來波動，因此建議未來數周先維持去風險模式。

  • 美銀認為美債殖利率下滑有助第4季股市廣度改善，短線不動產股、小型股與非必需消費品可能受惠；長期仍偏好黃金、大宗商品與新興市場，並看淡美債與中國股票。

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