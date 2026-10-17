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費半周跌逾11% 台積電ADR挫近9% 下周就看AI財報能否止血

編譯劉忠勇／綜合外電
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國際油價上漲、AI業者債務疑慮加深，讓市場更擔心高舉債成本將拖慢AI投資。（歐新...
國際油價上漲、AI業者債務疑慮加深，讓市場更擔心高舉債成本將拖慢AI投資。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

美股科技與半導體股本周大幅回檔，市場轉而擔心AI擴張過度依賴舉債；下周多家科技巨頭財報將成為檢驗AI熱潮能否延續的關鍵。

美國股市周五下跌，費城半導體指數連八黑，台積電ADR周線下挫近9%。國際油價上漲、AI業者債務疑慮加深，讓市場更擔心高舉債成本將拖慢AI投資。下周Meta、晶片業者及特斯拉Tesla）等財報，將檢驗企業獲利能否支撐這波熱潮。

費城半導體指數周五重挫3.8%，周線重挫逾11%。那斯達克綜合指數跌2.1%，周線跌4.5%。整周下來，史坦普500下跌1.9%，創6月以來最大單周跌幅，反倒道瓊工業指數一周漲0.7%。

台積電ADR周五下跌2.3%，連三日收黑。台積電公布財報後，周四ADR已跌1.8%，顯示投資人關注的，已不只是晶片業者目前賺多少，還包括客戶能否持續籌資以支應後續投資。

本周賣壓從多方湧現。博通（Broadcom）執行長將部分AI投資人的行為比作賭博，大陸半導體技術進展也加深競爭疑慮；通膨高於預期、舉債成本上升，更讓市場更擔心，大舉借款擴張的業者能否負擔得下去。

CoreWeave周五再跌約12%，整周重挫25%，債券先前已跌至通常顯示財務困境的價位。戴爾（Dell）周線暴跌22%，創史上最差單周表現。資料中心債券賣壓也從風險較高的借款人，擴及部分投資等級債券。

資金轉向公債 油價卻再添通膨壓力

投資人轉向公債避險，美國10年期公債殖利率整周下降約15個基點至5.10%，創下2月中以來最大單周降幅。即使本周通膨數據偏高，仍未阻擋買盤。

這也顯示，市場擔心的事已轉移。先前投資人認為，AI建設能讓經濟承受更高利率；如今開始懷疑，舉債成本上升，是否終將讓AI投資放慢腳步，拖累經濟成長。

但能源價格也帶來壓力。布蘭特原油周五一度觸及每桶110美元，為5月以來首見。

聯準會（Fed）主席華許周五未暗示本月將升息，市場仍較相信Fed將等到12月才升息。不過，利率期貨反映，年底前再升息的機率仍約85%，融資壓力尚未解除。

下周看財報：獲利能否追上資本支出

下周焦點將轉向企業能否證明，AI支出有足夠報酬支撐。高盛估計，Meta等五大AI雲端業者明年合計資本支出將達約1.2兆美元。Meta率先公布財報，市場將檢視獲利能否比資本支出成長得更快。

半導體方面，科林研發（Lam Research）和德州儀器周三公布財報，可望提供設備投資和晶片需求的更多線索；兩檔股票今年分別上漲54%及59%，業績和展望能否支撐漲幅，也將受檢驗。特斯拉、SpaceX、Netflix、寶僑及奇異航太的財報，同樣受到關注。

LSEG IBES預估，史坦普500企業第3季獲利將成長逾30%。瑞銀認為，若財報再度強勁，將有助股市承受適度升高的利率。

市場也並非全面撤出股票。醫療保健與民生消費類股本周走強，史坦普500距本月歷史高點仍僅約2%。接下來的關鍵，是AI業者能否用獲利與現金流安撫市場，以及其他類股能否接棒支撐行情。

部分債券分析師認為，大型業者未來一年左右的投資已有資金支應，算力需求也仍強勁，利率上升未必立即迫使企業縮手。真正決定投資能否持續的，仍是需求；若需求放慢，融資成本又居高不下，AI股面對的考驗就會更嚴峻。

精華 FAQ

  • 費城半導體指數周線重挫逾11%，連續8個交易日走弱；台積電ADR周五跌2.3%，周線也接近下挫9%，顯示市場對晶片股與AI鏈的信心明顯降溫。

  • 因為AI業者普遍投入大量資本支出，若利率維持高檔、舉債成本上升，企業融資壓力會加重；再加上部分公司債券與股價走弱，投資人開始懷疑需求與獲利能否跟上。

  • 市場將聚焦Meta、Lam Research、德州儀器與特斯拉等財報，重點是獲利成長能否快過資本支出擴張，以及AI相關需求是否足以支撐後續投資與估值。

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