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AI籌資更貴了 Anthropic拚600億美元晶片融資傳給黑石逾10%殖利率

編譯劉忠勇／綜合外電
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黑石融資Anthropic獲得的票面利率為10%，加計新債折價發行及其他費用後，...
黑石融資Anthropic獲得的票面利率為10%，加計新債折價發行及其他費用後，總報酬率更高。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

Anthropic為籌措600億美元晶片融資，向黑石等投資人提供逾10%殖利率，反映AI基建資金需求高漲，也凸顯其爭取投資等級信用仍有壓力。

Anthropic為最新晶片交易籌資，向黑石（Blackstone）提供逾10%的利率" rel="172550">殖利率，顯見這家AI新創公司願意承擔高昂舉債成本，支應昂貴的AI基礎設施。

這筆代號「北極星計畫」（Project North Star）的600億美元債務融資，將協助Anthropic採購Google開發、合計約1.5GW規模的客製化晶片，也就是張量處理器（TPU）。

這項交易預料將創下歷來最大晶片融資規模。在金融機構愈來愈擔心科技業龐大資本支出和舉債之際，也將考驗投資人承接AI相關債務的意願。

英國金融時報引述知情人士報導，黑石旗下基金將投資90億美元，約占180億美元次順位貸款的一半。這筆貸款將以Anthropic未來五年支付的晶片租金還本付息。

黑石獲得的票面利率為10%，加計新債折價發行及其他費用後，總報酬率更高。相較之下，依ICE美銀BB級美國高收益債指數，信用條件相近的借債方，在公開債市籌資通常只須支付約7%的殖利率。

知情人士說，其餘90億美元次順位貸款將在未來幾個月，向更廣泛的投資人出售，殖利率可能較低。

金融時報先前報導，就在四個月前，Anthropic才透過類似的「大天空計畫」（Project Big Sky），以8.5%的利率籌得約44億美元債務資金。

舉債成本上升，反映投資人面對科技業短期內龐大的資金需求，要求更高風險溢價，才願意出資支持AI建設。科技業者也願意在超大型融資案中付出更高代價，以吸引主要投資人率先承諾出資。

這也顯示，成立五年的Anthropic在爭取投資等級信用評等上，仍面臨挑戰。據報導，黑石告訴投資夥伴，這次晶片交易是投資Anthropic相關債務、賺取高收益的難得機會，因為預期該公司上市後將取得投資等級評等，大幅降低舉債成本。

這筆融資另包括約420億美元優先順位債務，由與Google共同開發晶片的博通提供擔保。相關資金於2027年動用後，這些債務可能轉至供機構投資人交易的144A債券市場流通。

精華 FAQ

  • 黑石旗下基金承接的90億美元次順位貸款，票面利率為10%，加上折價發行與其他費用後，實際總報酬率更高，明顯高於一般高收益債約7%的水準。

  • 資金將用來向Google採購客製化晶片TPU，合計約1.5GW規模，目的是支應Anthropic龐大的AI運算需求與基礎設施擴張。

  • 它可能創下歷來最大晶片融資規模，也考驗投資人對AI債務的承接意願；同時反映Anthropic尚未取得投資等級評等，只能以較高成本吸引資金。

Anthropic 殖利率 利率

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