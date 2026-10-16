六旗樂園意外頻傳、早陷財務危機 股價暴跌28%如雲霄飛車俯衝

除了債務問題，六旗遊樂園業者還面臨高生活成本帶來的逆風。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 六旗在喬州致命事故與多起安全爭議下，股價本周暴跌約28%；同時債務沉重、客流下滑與保險壓力持續侵蝕獲利，市場對其前景轉趨悲觀。

喬治亞州 的六旗遊樂園日前發生雲霄飛車乘客不幸墜落身亡的事故，而早在這起致命意外發生之前，六旗公司(Six Flags)就已面臨法律訴訟與財務壓力，本周(12日至17日)股價大幅重挫約28%，跌至2009年以來最低。

有線電視新聞網(CNN)報導，六旗公司17日股價收8.11元，甚至低於2020年新冠疫情 期間的16元低點，當時遊客人潮銳減、遊樂園幾乎完全停擺。這家公司自2024年夏季以來就未再創下任何一季獲利的紀錄。當時，六旗完成了與競爭對手「Cedar Fair」總額80億元的合併案，卻因此陷入沉重的債務負擔；合併後股價已經蒸發逾八成。

除了債務問題，這家遊樂園業者還面臨高生活成本帶來的逆風。花旗集團(Citigroup)研究指出，汽油價格上漲與借貸成本居高不下所造成的通膨壓力持續加劇，民眾更加不願去主題樂園。花旗分析師表示，六旗旗下遊樂園在4月至6月期間的入園人次，較去年同期下滑了15%；該季度淨損達2.03億元，是一年前近1億元虧損的兩倍多。而六旗所獲得的任何收入，都被高達1.02億元的償債款項抵銷。2026年夏季旺季開始前不久，六旗便以3.31億元的價格將旗下7座遊樂園出售給EPR Properties。

除了喬州12日發生的死亡事故，這家公司還面臨多項安全問題，威脅原本就不穩固的財務狀況。上個月，六旗宣布關閉旗下位於加州瓦倫西亞(Valencia)魔術山遊樂園(Magic Mountain)最知名的X2雲霄飛車。此前CNN的一項調查揭露，這項遊樂設施長期涉及多起造成重大且永久性傷害的事故，甚至有人因此喪命。

六旗目前因這項遊樂設施面臨多起訴訟，但公司堅稱，X2已通過多項規定要求的安全測試。六旗也警告這一連串問題恐影響公司取得足額且價格合理的保險，今年初的年度財務文件聲稱：「公司雖然為了可能發生的事故而投保責任險，但保險保障可能不足以支付相關責任，公司也可能無法以商業上合理的費率取得保險。」六旗預計11月初公布夏季月份的財報，華爾街分析師預測能夠獲利，但下一季依然會虧損。

六旗目前的投資人包括NFL球星、泰勒絲(Taylor Swift)的丈夫凱爾西(Travis Kelce)，他去年買進了這家公司的股份，並擔任品牌大使。凱爾西2025年10月與避險基金Jana Partners聯手買進六旗9%的股份，稱他「從小就是六旗的忠實粉絲」；不過華爾街日報報導，上個月Jana Partners呼籲六旗立即聘請投行評估出售公司的可能性。