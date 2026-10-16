台灣赴美建AI供應鏈 德州首座園區最高砸40億美元 龔明鑫：不只一座

台灣經濟部長龔明鑫。（聯合報系資料照）

AI摘要 文章摘要整理： 台灣政府擬在美國打造AI供應鏈工業園區，先從德州啟動並規劃多座，藉由貸款保證、溝通協助與資金籌措，帶動中小供應商赴美布局。

台灣政府計劃籌資數十億美元，在美國開展工業園區，為輝達 （Nvidia）及其他AI硬體業者在當地建立完整供應鏈 。

台灣經濟部長龔明鑫表示，這項計畫將從德州 開始，首座園區建置費用最高達40億美元，協助中小型供應商赴美設廠。這些業者對輝達主要生產夥伴台積電，以及鴻海等AI伺服器組裝業者的營運，都不可或缺。

龔明鑫12日接受彭博訪問時說，每座園區建置費用約20億至40億美元，政府規劃在美國設立「不只一座」。台灣政府正與台灣區電機電子工業同業公會合作，由電電公會負責籌措開發所需資金。

他說：「我們要在當地建立長期、可持續的供應鏈，不只有台灣企業，美國企業和當地勞工也能參與。」

台積電和鴻海有能力自行籌資、管理在美擴廠，但中小型業者未必辦得到。台灣希望，新設的工業園區能提供協助。

龔明鑫說，台灣政府將支持有意進駐園區的供應商，包括提供貸款信用保證，並協助與美國地方及聯邦官員溝通，處理簽證、土地等需求。台灣今年與美國達成貿易協議時，承諾協助提供2,500億美元信用保證，支持企業進一步投資美國半導體供應鏈。

彭博引述知情人士說，台灣已在德州取得一塊園區用地。經濟部未證實細節，僅說將在適當時機說明。

台灣今年與川普政府達成貿易協議，如今面臨兌現投資承諾的壓力，在美國建立健全供應鏈也變得更加迫切。台灣同時希望，降低兩岸長期緊張對大型科技製造商帶來的地緣政治風險。

光是台積電，就已承諾斥資2,650億美元，在亞利桑納州興建先進晶片廠，創下美國歷來最大外資投資規模。另一方面，鴻海、緯創等輝達主要伺服器組裝夥伴，也持續擴充美國產能，爭取當地AI基礎建設帶來的成長商機。

龔明鑫說，AI需求龐大，為製造業將生產移回美國提供大好機會。這類業務利潤優厚，有助支應赴美設廠初期的高昂成本；隨著營運規模擴大，成本也會逐步下降。

他說，台灣供應商承接AI訂單，交貨時間壓力很大，因此正同步擴充國內外產能。台積電雖在美國大舉投資，但在台灣還會蓋「多得多」的廠房。台灣政府並不擔心台積電全球擴張，因為這是讓客戶成為策略夥伴的做法。

鴻海和緯創近期都擴大在德州的布局，讓當地成為台灣企業熱門投資地點。

台積電周四說，也正評估在德州設立新的美國據點。不過，當被問到台積電是否已選定德州，龔明鑫說，該公司正評估「許多地點」，以進一步投資，未透露更多細節。台積電不予置評。

特斯拉執行長馬斯克曾揚言在晶片製造領域挑戰台積電。龔明鑫打趣說，歡迎馬斯克使用台灣企業在美國建立的新供應鏈，「不過，我們不會把技術全部轉移給他」。