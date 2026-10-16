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華許曼谷對談不放鷹、提醒AI已推升需求 Fed本月升息機率降至不到15%

編譯劉忠勇／綜合外電
華許說：我們已清楚表明，會讓物價維持穩定，也在約一個月前略微收緊貨幣政策。（路透...
華許說：我們已清楚表明，會讓物價維持穩定，也在約一個月前略微收緊貨幣政策。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

華許在曼谷談話中未釋出升息訊號，強調Fed不再預告決策，並承認AI投資帶動需求但未將其解讀為通膨風險，令市場降低本月升息機率。

聯準會（Fed）主席華許不願預告本月利率決定，也未反駁官員近來不急於升息的說法，讓市場更相信Fed本月底將按兵不動。有「Fed傳聲筒」稱號的華爾街日報記者提米羅斯認為，華許承認AI投資正推升需求，但未像部分同僚那樣，認為這會推高通膨、有必要再升息。他強調的是，Fed不再預告利率決定。

華許周五上午在曼谷出席國際貨幣基金（IMF）年會，與總裁喬治艾娃對談。這是Fed官員進入10月27日至28日會議前的緘默期之前，市場觀察政策方向的重要機會。

他說：「我不會預先判定會議結果，也不認為現在就該說，今年剩下幾次會議可能採取什麼行動。」「Fed已進入新階段，我們不再做這種事。」

談話後，聯邦資金期貨反映的本月升息機率，從約27%降至不到15%。美元對一籃子主要貨幣下跌0.1%至101.932，標普500指數期貨則扭轉跌勢，一度從下跌0.6%轉為上漲。

不預告決策，也未改變市場預期

Fed於9月一致通過升息1碼（0.25個百分點），將聯邦資金利率目標區間提高至3.75%至4%，是2023年以來首次升息。當時公布的預測顯示，多數官員認為今年至少還須再升息一次。

不過，兩周前，與華許商議政策策略的重要官員已釋出不急於本月再升息的訊息，市場隨後大幅降低升息押注。

本周通膨高於預期，又讓Fed是否升息更難拿捏。美國9月CPI年增3.7%，核心CPI年增率從8月的2.4%升至2.6%；核心物價月增0.33%，連續兩個月漲幅偏高，生產者物價也明顯升溫。通膨公布後，本月升息機率一度升至55%。

提米羅斯指出，華許對這些最新數據著墨不多，也未明顯試圖改變投資人預期。他既未支持，也未反駁同僚不急於升息的說法，而是重申不預告決策。

華許說，自9月會議以來，全球情勢「大致符合我們的預期」。他對經濟前景仍樂觀，認為美國龐大的投資增幅並非偶然，而是良好經濟政策的成果，且投資不只限於AI，正在擴大，讓經濟更強健、更能持續成長。

AI推升需求，華許仍看重長期效益

華許認為，AI最終有助提高生產力，增加商品與服務供給，卻不一定會推高物價。但他說：「在走向這種正面供給衝擊的過程中，我們正看到總需求增加。情況就是如此。」

提米羅斯分析，部分Fed官員更直接將AI建設與近日漲價連結，認為可能有理由進一步升息；華許則未作出這樣的結論，而是將需求增加視為轉型過程的伴隨現象，仍期待AI最終帶來效益。

華許也提醒，AI對需求面的影響先於供給面，就業影響則仍不確定。負責研究生產力與就業的工作小組，將於11月16日在舊金山灣區舉行公聽會。

把升息放在全球共同抗通膨的背景下

華許說，各國央行都認知到物價壓力偏高，各自採取行動，形成全球多數地區貨幣政策同步收緊，「這代表沒有誰能搭便車」。

提米羅斯指出，央行官員有時會擔心同步緊縮加重全球成長阻力，華許這番說法，則將Fed的9月升息放在全球共同抗通膨的背景下，而非美國單獨轉鷹。

市場目前仍預期Fed將在12月再升息。本月會議距美國期中選舉不到一周，無論升息或維持利率，都可能受到比平常更多的政治檢視。

精華 FAQ

  • 談話後，聯邦資金期貨反映的本月升息機率由約27%降至不到15%。美元走弱、標普500期貨則一度由跌轉升，顯示市場更相信Fed本月底將按兵不動。

  • 他認為AI最終可能提升生產力與供給，長期未必推高物價；但在走向這個正面供給衝擊的過程中，確實已看到總需求增加，只是他沒有把這點直接解讀為必須再升息。

  • 因為會議前通膨數據高於預期，且距美國期中選舉不到1周，無論升息或按兵不動都會面臨更多政治檢視；同時市場仍預期Fed可能在12月再升息。

利率 聯準會 華許

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