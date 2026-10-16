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Nvidia概念股 CoreWeave股債雙殺 馬斯克也驚呼「不妙」

財經新聞組／綜合報導
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AI雲端運算業者CoreWeave發行的公司債殖利率飆升逼近15%，連特斯拉執行...
AI雲端運算業者CoreWeave發行的公司債殖利率飆升逼近15%，連特斯拉執行長馬斯克都驚呼不妙。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

CoreWeave債券殖利率逼近15%引發市場恐慌，馬斯克也直呼「不妙」，其股價重挫並拖累科技股，凸顯AI基礎建設借貸風險升溫。

AI基礎建設龐大借貸需求的疑慮持續升溫。被譽為Nvidia（輝達，又名英偉達）「親兒子」的AI雲端運算業者CoreWeave發行的公司債殖利率飆升逼近15%，連特斯拉執行長馬斯克都驚呼「不妙」。

這股債務警訊引發市場強烈賣壓，CoreWeave 14日股價收盤暴跌逾15%，賣壓更快速擴散至SpaceX、甲骨文等科技巨頭，拖累美股主要指數全面收黑，相關賣壓一路延伸至周四亞股。

CoreWeave的債市表現成為這波震盪焦點。該公司票面利率9.625%、2032年到期的債券，到期殖利率約為14.8%；另一檔票面利率9.75%、2031年到期的債券，到期殖利率約為14.9%。

債券價格與殖利率呈反向變動，殖利率攀升反映債券遭到拋售。

Social Capital創辦人兼執行長帕利哈皮蒂亞13日晚間在社群平台X分享CoreWeave 2032年到期債券走勢，指出殖利率一度觸及15%，並以新高作收，引來馬斯克回應「不妙」。

帕利哈皮蒂亞分享他對AI建設是否正在形成私募信貸泡沫的分析，質疑放款機構針對AI風險收取的額外補償似乎過少。

富國銀行投資研究所全球固定收益策略共同主管阿爾瓦拉多表示，投資人先前熱衷參與AI投資，如今開始要求更高的風險補償。今年三季資金容易取得的環境正逐漸消退，投資人對新增資金的投入將更加審慎。

CoreWeave第2季底短期與長期債務合計超過300億美元。市場預估，該公司2026年稅息折舊攤銷前獲利 約75億美元，2027年可望增至近170億美元。

然而，獲利成長之外，龐大建設支出仍使現金流承壓。CoreWeave每年投入數百億美元興建AI資料中心，市場預估其2026年自由現金流為負270億美元，2027年則為負320億美元。

這意味公司仍需仰賴外部資金支應成長。一旦融資成本上升，可能限制擴張、壓抑獲利成長，進而使資金取得更加昂貴。

精華 FAQ

  • 主要是市場開始質疑AI基礎建設的借貸模式是否過度依賴外部融資，投資人要求更高風險補償，導致CoreWeave債券遭拋售，殖利率逼近15%。

  • CoreWeave股價14日暴跌逾15%，賣壓並擴散到SpaceX、甲骨文等科技巨頭，連帶拖累美股主要指數收黑，亞股也受到相關賣壓波及。

  • 雖然市場預估CoreWeave未來EBITDA會快速成長，但公司每年仍投入數百億美元建AI資料中心，自由現金流預估持續為負，若融資變貴，擴張與獲利都可能受限。

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