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Anthropic營收成長變慢 產業現警訊

編譯季晶晶／綜合報導
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Anthropic營收成長腳步趨緩，成為市場一大警訊。（路透）
Anthropic營收成長腳步趨緩，成為市場一大警訊。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

Anthropic第3季營收達168億美元、獲利與現金流轉正，但成長率較前季明顯放緩，引發市場對AI新創估值與財務表現的警訊。

人工智慧（AI）新創企業Anthropic第3季營收高達168億美元，較上季增加將近50%，且現金流為正數，並連續第二季在調整後繳出獲利。然而，前季的營收成長超過一倍，代表這家新創的營收成長腳步不增反減。在近來市場對AI業者財務數字草木皆兵之際，可能又成一大警訊。

Anthropic 14日在舊金山總部舉行投資人說明會。知情人士透露，第3季營收由第2季的115億美元成長46%至168億美元。這個增速已較年初時放緩，第2季營收較首季的大約48億美元增加逾一倍。

Jefferies分析師法烏薩在說明會前一天發布的報告中寫道，華爾街目前對Anthropic的營收期望是，換算成年度營收至少800億美元，到年底前更有望達1050億美元。路透8月的報導，當時市場推估這家AI新創的年度營收可達650億美元，將近是2025年底90億美元的七倍。

獲利與現金流也成為這次說明會的焦點。根據彭博資訊，Anthropic第3季調整後毛利率為85%，調整後營業利益率超過11%，自由現金流已轉正。英國金融時報（FT）指出，Anthropic上季每投入1美元運算成本，可帶來1.7美元營收。但Anthropic去年仍大幅虧損。該公司2025年營收約46億美元，淨損近420億美元，約為前一年83億美元的五倍，同年營業虧損則逾80億美元。

上市時程方面，這家Claude開發商傳出最快可能於11月9日當周正式展開IPO推介，有望趕在11月26日感恩節前開始交易，最遲則是今年底上市。

精華 FAQ

  • 第3季營收為168億美元，較第2季的115億美元增加46%。雖然仍維持高速成長，但相較前季營收翻倍以上的增幅，已明顯放緩。

  • 公司第3季調整後毛利率達85%，調整後營業利益率超過11%，自由現金流已轉正，且連續第二季在調整後基礎上獲利，顯示營運效率改善。

  • 華爾街預期Anthropic年度營收至少可達800億美元，年底前甚至上看1050億美元；此外，市場傳出其最快可能在11月9日當周啟動IPO推介，最遲年底上市。

Anthropic 人工智慧 舊金山

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