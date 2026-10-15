科技股賣壓湧現 誰值得逢低買？專家點名布局標的與進場時機
科技股近期回檔後，專家認為不必急著退場，反而可鎖定戴爾、資安與大型雲端龍頭等標的，等待價格止穩再分批布局。
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科技股近期回檔後，專家認為不必急著退場，反而可鎖定戴爾、資安與大型雲端龍頭等標的，等待價格止穩再分批布局。
科技股近一周遭遇賣壓，投資人重新評估主要人工智慧（AI）企業的成長前景，也憂心聯準會下一步動向，會衝擊仰賴外部融資的業者。不過，MarketWatch報導指出，此時急於退出科技股可能代價高昂，因股價回檔也帶來逢低布局機會，關鍵在於慎選標的。
Founders ETFs投資組合經理人莫納漢（Michael Monaghan）看好戴爾（Dell）。該股本周以來大跌逾20%，周四更是史坦普500指數表現最差的成分股。但戴爾在提供企業於自家場域部署的AI伺服器市場占據優勢，就長期投資而言，此時是絕佳買進機會。
Truist投資長勒納（Keith Lerner）則尚未進場撿便宜半導體股。他表示，費城半導體指數正逼近9月低點，希望先看到價格止穩。
他建議選擇科技七雄等受高利率影響較小的大型龍頭。微軟、亞馬遜與Alphabet月底公布財報，雲端業務料將繳出強勁業績。
勒納指出，科技類股在這波多頭期間大漲約240%，但也歷經五次兩位數回檔，當前賣壓可能是健康跡象，因為市場修正通常要等領漲股也受挫後，才會告一段落。資金撤出科技龍頭，史坦普500等權重指數也可望受惠。
硬體以外，莫納漢看好資安業者CrowdStrike與Zscaler。
Evercore ISI分析師馬特尼（Kirk Materne）認為，在投資人更重視AI投資回報之際，營收穩定、客戶關係深厚且持續創造現金的軟體企業，正變得更有吸引力。
投資人一方面重新評估AI企業的成長前景，另一方面也擔心聯準會下一步若維持高利率，將衝擊依賴外部融資的科技業者，因而引發賣壓。 Michael Monaghan認為戴爾在企業自建場域部署AI伺服器市場具優勢，雖然股價本周大跌逾20%，但從長期角度看，回檔後反而提供不錯的進場機會。 Truist的Keith Lerner建議先觀察費城半導體指數是否止穩，再考慮布局；他偏好受高利率影響較小的科技七雄，以及雲端業務強勁的微軟、亞馬遜與Alphabet。
精華 FAQ
投資人一方面重新評估AI企業的成長前景，另一方面也擔心聯準會下一步若維持高利率，將衝擊依賴外部融資的科技業者，因而引發賣壓。
Michael Monaghan認為戴爾在企業自建場域部署AI伺服器市場具優勢，雖然股價本周大跌逾20%，但從長期角度看，回檔後反而提供不錯的進場機會。
Truist的Keith Lerner建議先觀察費城半導體指數是否止穩，再考慮布局；他偏好受高利率影響較小的科技七雄，以及雲端業務強勁的微軟、亞馬遜與Alphabet。
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