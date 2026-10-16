避險資金湧入 美債殖利率回降 投資機構大買原因曝光

彭博美債總回報指數歷年10月表現 資料來源：彭博資訊

AI摘要 文章摘要整理： AI股賣壓帶動避險需求升溫，美債殖利率回落，吸引大型機構進場鎖定較高利率；同時市場也關注中國持債變化的疑雲。

人工智慧（AI）概念股拋售潮持續，刺激了市場對避險資產的需求，使美債避險交易捲土重來，也帶動全球債市展開一波反彈。

美國各天期公債15日普遍上漲，30年期公債殖利率 下滑12個基點至5.39%，為三周以來最低。美國10年期公債殖利率本周連日回降，15日早盤報5.06%。

德國商業銀行利率策略師利姆表示：「隨著科技股遭拋售，市場避險情緒正主導盤勢。」富蘭克林坦伯頓駐墨爾本固定收益主管卡諾比澤說：「感覺至少在短期內，債券賣壓可能已露疲態。」

大型投資機構也紛紛看好殖利率上檔已經有限，因而進場逢高鎖住殖利率。據EPFR機構計算，從本月初以來，投資機構已對美國公債基金淨注入140億美元資金；此一金額與美國公債市場32兆美元的規模相比只是九牛一毛，但基金經理人表示，今年來10年期殖利率上升，已使美國公債更具吸引力。

許多基金經理人雖不願表示公債賣壓已經結束，但也在找機會為未來多年鎖住利息優渥的固定報酬率。殖利率升高，也使投資機構對美國財政部最近標售的公債食指大動。

分析師並指出，市場預期未來十年平均年通膨率約2.35%；以目前10年期公債殖利率超過5%計算，則扣除通膨後的年實質報酬率接近3%，相當具有吸引力。

法國東方匯理機構投資長莫提爾指出，「這是一種高水位，自然能吸引新的買氣」，並表示該公司目前積極增加美元資產組合中的公債部位。

彭博另報導，加拿大持有的美債及機構債五年增逾三倍，華爾街懷疑是中國大陸轉移託管，未必真在拋售美債，但目前無直接證據，也可能涉及加拿大避險基金套利。

美國官方數據顯示，中國持有的美國公債自2016年以來減半至6,180億美元，加拿大部位卻大增，其中美國機構房貸抵押證券，從2021年中的約210億美元增至約1620億美元。

彭博訪問12名房貸債券投資人與策略師，均表示未曾聽聞加拿大投資人大舉買進這類債券。

不過，目前並無直接證據證明，持債暴增與中國有關。也有人認為可能涉及加拿大避險基金的套利交易。

前美國財政部官員指出，中國更擅長隱藏美元資產，而非擺脫美元。