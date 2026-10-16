標準版iPhone 18 預估11月量產 明年春季上市

紐約一間蘋果門市9月18日展示iPhone 18 Pro廣告。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 外媒指出，標準版 iPhone 18 預計11月大規模量產，為2027年春季上市做準備；由於前代標準版銷售強勁，蘋果正加大備貨，台灣供應鏈也可望受惠。

「AppleInsider」報導，蘋果標準版iPhone 18傳將於11月啟動大規模量產，為2027年春季上市預作準備，同時，相關零組件備貨量相當龐大，但未透露具體數字。

法人看好，可望為台積電、鴻海 、和碩、大立光與新日興等台灣供應鏈增添新成長動能。

蘋果今年採取分批推出新款iPhone的策略，其中，標準版iPhone 18預計明年春季登場。中國微博 爆料者「定焦數碼」近日表示，這款機型已排定生產，從庫存情況來看，備貨規模龐大。若要在明年春季開賣，蘋果必須提前數月展開生產，因此，11月啟動量產並準備大量零組件，屬於合理安排。

過去新款iPhone上市後，從首賣到耶誕節期間，通常以Pro與Pro Max機型的銷售表現較為強勁；到了隔年2月前後，標準版則逐漸成為銷售主力。今年分批上市後，部分原本打算購買標準版的消費者，可能已轉而選購iPhone 18 Pro系列。

不過，「AppleInsider」認為，這類買家的占比可能有限，蘋果仍可依據接近iPhone 17的需求規模，規畫標準版iPhone 18的產量。

這次蘋果備貨標準版iPhone 18數量較大，不是沒有根據的，市調機構Counterpoint Research報告顯示，上一代的iPhone 17標準版，在2026上半年連續兩季，穩居全球智慧型手機銷售冠軍，兩季市占率均達6%，人氣甚至壓過同門旗艦iPhone 17 Pro系列。從前代暢銷表現來看，似乎讓蘋果決定趁勝追擊，在正式發售前預留數月充裕時間累積庫存，避免開賣初期遭遇斷貨危機。