中國拋售美債？擺脫美元太難 不如藏起來 加拿大持倉暴增成謎團

加拿大持有的美國債券大增，引發市場猜測中國可能透過海外銀行託管，隱藏實際持倉。圖為美國財政部。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 彭博指出加拿大美債持倉暴增引發市場懷疑中國藉由非美國託管隱藏美元資產，但目前仍無直接證據，另有套利交易等其他解釋。

中國真的大舉拋售美債嗎？彭博資訊報導，加拿大 持有的美國公債與聯邦機構擔保債券 ，五年內增至近6,000億美元、超過原先的四倍。部分華爾街 人士懷疑，這些債券的實際持有人可能是中國。

他們推測，中國可能將債券轉移至加拿大等地的非美國銀行託管，使這些資產在美國財政部統計中，不再列為中國持有。

美國官方數據顯示，中國持有的美國公債自2016年以來減半至6,180億美元，加拿大持倉卻大增，其中美國機構房貸抵押證券，從2021年中的約210億美元增至約1,620億美元。

彭博訪問12名房貸債券投資人與策略師，均表示未曾聽聞加拿大投資人大舉買進這類債券。

不過，目前並無直接證據證明，持債暴增與中國有關。也有人認為可能涉及加拿大避險基金的套利交易。

前美國財政部官員Brad Setser指出，中國更擅長隱藏美元資產，而非擺脫美元。

中國對全球的貿易順差逾1兆美元，美元資金仍需去處；大量拋售美債，可能壓低剩餘持倉的價值，並推高人民幣匯率、削弱出口競爭力。隱藏美元資產則可能營造與美國脫鉤的形象，並在挑戰美元主導地位時展現金融實力。