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聯準會褐皮書揭物價壓力加劇 10月底升息機率升至37%

中央社／華盛頓14日電
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聯準會主席華許。（路透）
聯準會主席華許。（路透）

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聯準會褐皮書顯示，美國通膨壓力因柴油與多項成本上升而加劇，勞動市場仍低招聘低裁員，市場對10月底再升息的預期升溫。

聯備會（Fed）今天報告指出，近期美國勞動市場仍陷於「低招聘、低裁員」僵局，全美部分地區通貨膨脹則日益加劇，凸顯聯準會本月稍晚考量是否連續第2次升息時所面臨的關鍵抉擇。

聯準會在最新公布的「褐皮書」（Beige Book）報告中指出，儘管美國許多地區的企業對前景抱持正面看法，但「普遍預期僅會出現溫和成長，成長動能主要集中在製造業，且持續受到各種不確定因素的拖累」。

「褐皮書」彙整聯準會轄下12個行政區聯邦準備銀行透過調查蒐集的數據與企業意見，以評估美國經濟狀況。

聯準會各行政區銀行中，有3區描述物價漲幅強勁，另有8區認為物價漲幅處於溫和水準，而這8區中有3區指出物價上漲壓力「正在加劇」。

報告中提及柴油價格高漲的次數多達21次，相較之下，前一期「褐皮書」報告僅提及2次，而在2月下旬美國與以色列對伊朗開戰之前所進行的調查中，則完全沒有提到這項因素。這反映出經濟學家的擔憂，柴油成本大幅飆升，可能使通膨擴散至更廣泛的經濟領域。

報告指出，多個行政區受訪者也提到，其他大宗商品、關稅及保險費用持續帶來價格壓力。

不過，正如達拉斯聯邦準備銀行所稱，「在最常被提及、推升成本的因素中，柴油價格上漲最為明顯。這不僅影響貨運、農業及航空業的價格，也讓許多產業普遍面臨利潤率受到壓縮。」

這項調查可視為美國經濟壓力的風向球，反映選民在11月3日期中選舉前所面臨的經濟處境。這場選舉將決定美國總統川普所屬的共和黨能否繼續掌控國會。

路透／益普索（Reuters/Ipsos）近期民調顯示，生活成本是選民最關切的議題。

多個聯準會地區銀行指出，目前並未出現大規模裁員情況，但有5區表示，企業透過不補足離職員工的職缺，或延後招募計畫來縮減人力。

根據報告，多個地區提到，通膨進一步加劇了薪資壓力。一方面，民眾要求提高薪資以因應生活成本上升，另一方面，企業也面臨員工福利成本增加所帶來的挑戰。

人工智慧（AI）對勞動市場的顛覆性影響，也在報告中顯露無遺。一家商業服務公司向芝加哥聯邦準備銀行表示，導入AI後，生產力有所提升，因此公司能以員工自然流失、不再補足職缺的方式減少人力。

一家人力派遣公司則向達拉斯聯邦準備銀行表示，他們為協助管理AI擴展計畫而新聘招募人員，並舉例指出，AI代理程式能在兩天內進行超過180小時的面試，但仍需要員工審查面試結果並做出決策。

聯準會上個月將政策利率調高1碼（0.25個百分點），使利率區間升高至3.75%至4.00%。多數決策官員已表示，今年可能還需要再次升息，不過時間點可能要等到12月。

今天公布的數據顯示，截至9月的12個月期間，美國消費者物價上漲3.7%，遠高於聯準會設定的2%目標，也超出路透社調查經濟學家的普遍預期。金融市場目前預估，聯準會在 10月27日至28日會議的升息機率約為37%。

一名餐飲外燴業者向明尼阿波利斯聯邦準備銀行表示：「我們注意到，客戶的整體預算都在縮減。」

肯塔基州路易維爾（Louisville）一家娛樂場所向聖路易斯聯邦準備銀行表示，入場人數減少，但由於先前已調高價格，營收仍維持穩定。高價位導覽行程的需求下降，中價位行程的需求增加；密西西比州一家零售商則表示，銷售表現強勁，令人想起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）前的景氣狀況。

對許多美國家庭而言，購屋借貸成本上升又添加另一項負擔。抵押貸款銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）今天指出，上週美國30年期固定利率房貸的平均利率升高至7.5%，創下近3年以來最高。

費城聯邦準備銀行指出，「本期成屋銷售量持續小幅下滑。受訪者表示，9月房貸利率上升，進一步減緩房市交易活動。較高的借貸成本使潛在買家退出市場，而待售房屋的供給量仍然偏低。」

紐約聯邦準備銀行稱，利率上升使屋主更不願意出售房屋。

報告表示：「隨著房貸利率再度上升，所謂的『利率鎖定效應』（lock-in effect），仍是阻礙屋主搬遷的關鍵因素。」所謂的利率鎖定效應，是指屋主先前取得較低的房貸利率，因此即使有搬家或換屋需求，也不願放棄原有的低利率，改以較高利率重新貸款。

川普政府與加拿大之間的貿易關係日益緊張，尤其自夏末以來惡化情形更加明顯。波士頓、紐約、明尼阿波利斯及舊金山等聯準會地區銀行均表示，這種情況正拖累製造業與觀光活動。

精華 FAQ

  • 報告指出，美國多地物價壓力正在升高，尤其柴油與其他成本推升通膨；同時勞動市場仍處於低招聘、低裁員的僵局，企業多採延後招募或不補缺的方式調整人力。

  • 因最新數據顯示9月通膨年增3.7%，高於2%目標且超出預期，加上褐皮書反映物價壓力擴散，投資人因此上調聯準會在10月27日至28日會議升息的機率至約37%。

  • 房貸利率升至7.5%後，房市交易受抑且利率鎖定效應加劇；製造業與觀光也受美加貿易緊張拖累；AI則提升部分企業效率，促使一些公司以自然流失方式縮減人力。

聯準會

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