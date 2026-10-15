Google新模型 強化關鍵經濟領域設計 定價極具破壞力

AI摘要 文章摘要整理： Google推出Gemini 4 Argon，透過低價API與更強AI代理、3D推理能力，瞄準高風險關鍵經濟領域應用，並有望拉動台灣AI供應鏈需求。

Google 旗下AI最強模型Gemini 4 Argon正式推出，大幅強化金融、法律、資安與科學等高風險、低容錯率的「關鍵經濟領域」設計，同時增強AI代理（Agent）功能，目前僅開放付費會員使用。

不過，市場看好，後續上線後有望帶動Google新一波AI算力商機，台積電 、聯發科、廣達、緯穎、鴻海 、英業達等AI供應鏈將全面受惠。

Google 14日宣布，全新前沿AI模型Gemini 4 Argon即日起透過API導入全球企業與開發者生態系。此款模型專為金融、法律、資安與科學等高風險、低容錯率的「關鍵經濟領域」設計，Google同時祭出極具破壞力的定價策略：每百萬輸入詞元僅2美元，快取輸入更狂降95%，大舉壓縮企業導入AI的營運成本。

不僅如此，Gemini 4 Argon最具突破創新點在於，針對長期、多步驟的AI代理任務能夠搭配接續協定應用，代表使用者可以將複雜專案將由AI處理，AI能夠自主背景持續工作，且遇到錯誤能夠自行修正，直到任務完成為止，大幅強化AI代理功能。

此外，Gemini 4 Argon在機器人應用上也同樣具備亮眼水準，已經具備3D空間及物理推理能力，能透過一張照片或影片，自主建立高還原度的3D虛擬空間模擬，顯示Gemini 4 Argon後續將有機會被應用在機器人AI模型開發功能中。

Argon模型具備頂尖的長期任務解析能力，能以極高的分析深度應對多步驟的複雜決策，徹底告別過去AI常見的空洞陳腔濫調。在Google實際商業與工程應用中，Argon展現出驚人的變現潛力。包括成功協助軟體團隊將AI代理提交程式碼的比率提升逾35％；在短短數周內理清Chromium龐大程式碼，解決瀏覽器當機痛點，將耗時數月的工程縮短至數周。

精華 FAQ Q1：Gemini 4 Argon主要鎖定哪些高風險應用領域？ 這款模型特別為金融、法律、資安與科學等高風險、低容錯率場景設計，重點在提升推理深度、任務穩定性與企業導入效率。

Q2：Google這次對企業導入AI的定價策略有何特色？ Gemini 4 Argon每百萬輸入詞元僅2美元，快取輸入更降95%，目的在大幅壓低企業使用成本，提升API導入意願與商業擴散速度。

Q3：Argon強化了哪些功能，並可能帶來哪些產業效益？ 它強化AI代理的長期多步驟任務處理、3D空間與物理推理能力，還能支援機器人與工程應用，市場認為可帶動台積電等AI供應鏈受惠。

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